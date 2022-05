Edoardo Baietti: chi è, età, carriera, televisione, vita privata e molto altro

Ci siamo, ormai manca davvero poco. A breve inizierà un’altra avvincente puntata de La Pupa e il Secchione, condotto dalla bellissima e simpaticissima Barbara d’Urso, la regina del salotto Mediaset, che con il programma sta registrando davvero un grande successo mediatico. Tra coloro arrivati sino a questa sera, c’è anche Edoardo Baietti. Ma scopriamo meglio il suo profilo.

Leggi anche: La Pupa e il Secchione 2022, anticipazioni della finale: gli ospiti del 3 maggio, le coppie ancora in gara

Chi il Secchione Edoardo

Il giovane Edoardo Baietti nasce a Piacenza nell’anno 1995, e pertanto ha solamente 27 anni. Il ragazzo, sin dalla sua più tenera età si appassiona allo studio e alla scuola, senza mai rinunciarvi. Una passione che si protrae nel tempo, sino agli anni della frequenza universitaria. Successivamente si laurea in Filosofia alla Sapienza di Roma, con il massimo dei voti, diventando anche docente universitario a contratto e giornalista.

Ma non finisce qui la sua carriera accademica. Nel 2020 ottiene una laurea anche in Psicologia, continuando parallelamente le sue attività di insegnamento e giornalismo. Così, dopo due anni, arriva il successo anche da un punto di vista strettamente mediatico: Edoardo Baietti entra ufficialmente nel cast de La Pupa e il Secchione, dove parteciperà in coppia con Paola Caruso.

Lavoro e carriera professionale

Come già in parte anticipato, Edoardo Baietti, professionalmente parlando, si è realizzato molto velocemente. Dopo aver conseguito la laurea in studi filosofici, ha continuato il suo percorso universitario diventando docente a contratto di Cinema Orientale, e specializzandosi contestualmente anche in psicologia. Ora, oltre a fare il giornalista, è un concorrente del programma di Italia 1. Vedremo quali sviluppi avrà la sua carriera a seguito di questa partecipazione.

Instagram: dove trovarlo

Il profilo instagram di Edoardo Baietti conta ormai più di 1500 followers, attraverso il quale condivide i suoi aggiornamenti di carriera e le uscite con amici e colleghi durante il fine settimana.