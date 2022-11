Edoardo Leo: chi è, età, altezza, film, moglie, figli, Instagram

Edoardo Leo è un noto attore, sceneggiatore e regista italiano. Per il 2022, è ritornato al mondo teatrale, dove ha in programma numerosi spettacoli in tutta Italia a partire dal mese di Aprile. E’ diventato famose come interprete di grandi film cinematografici, oltre a lavori per serie televisive del piccolo schermo. Nella sua carriera, inoltre, è stato allievo e grande collaboratore di Gigi Proietti, cui ha dedicato anche un cortometraggio in suo omaggio.

Oggi pomeriggio, 6 novembre 2022, sarà ospite di “Da noi… a ruota libera”, su Rai Uno a partire dalle 17.20.

L’attore Edoardo Leo

Il noto attore italiano è nato a Roma il 21 aprile 1972, costruendo principalmente sulla romanità la propria carriera artistica, in ruoli comici e drammatici. Arriva al grande pubblico grazie a Rai Uno, dove interpreta il ruolo di Marcello nella terza e quarta stagione di “Un medico in famiglia”. Proprio in Rai, nasce il connubio artistico con Gigi Proietti, cui lavora nella miniserie televisiva “Il signore della truffa” nel 2010, interpretando il ruolo di Angelo Mazzola.

Per il film “Diociotto anni dopo” riceve la nomination ai David di Donatello per il miglior regista esordiente e al Nastro d’argento al miglior regista esordiente. Inoltre, è diretto da Woody Allen nel film americano “To Rome with Love”. Nel 2014, è protagonista del cult comico “Smetto quando voglio”, poi proseguito, sotto la guida di Sidney Sibilia, con “La mossa del pinguino”. Lo stesso anno, è conduttore del Concerto del Primo Maggio di Roma per Rai Tre.

Con il film “Noi e la Giulia”, si aggiudica anche il Nastro d’argento per la miglior commedia e per il miglior attore non protagonista (Claudio Amendola) e ben tre Ciak d’oro tra cui commedia rivelazione e miglior attore di una commedia. Tra il 2019 e il 2021, recita nella trilogia di “Non ci resta che il crimine”, è voce di Timon nel live action “Il re leone” e la “La dea fortuna” di Ferzan Özpetek.

L’esperienza con Gigi Proietti

L’esperienza con Gigi Proietti, come vede come mentore per la propria professione di artista, inizia al teatro nell’opera “Dramma della gelosia”. Una collaborazione artistica che li ricongiunge in Rai, quando su Rai Uno vengono chiamati come protagonisti per la miniserie televisiva “Il signore della truffa”. In omaggio al grande attore romano, morto il 2 novembre 2020, Leo gli dedica il suo primo documentario intitolato “Luigi Proietti detto Gigi”.

La moglie La Elle

Edoardo Leo è sposato con Laura Marafioti, musicista e cantante conosciuta al grande pubblico come La Elle. Si sono sposati nei primi anni 2000, avendo da lei due figli: Francesco e Anita. Di loro non si sa molto altro, considerato come Leo ci tenga molto alla propria privacy e sia molto riservato sulle notizie inerenti la propria vita privata. Su loro due, sappiamo come si conobbero sulle scene di “Buongiorno Papà”, considerato come La Elle curò le musiche di quel film .

Instagram

Edoardo Leo è rintracciabile su Instagram all’account @edoardoleo. Qui pubblica principalmente scatti legati ai suoi lavori attoriali, tra cui red carpet, locandine dei nuovi film in uscita e reels dei suoi nuovi lavori filmici.