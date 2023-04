Elena Di Cioccio è fidanzata? Età e vita privata

La celebre attrice Elena Di Cioccio sarà ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo questo pomeriggio e racconterà tutto di sé e della sua vita. Tutti sono curiosi dell’aspetto amoroso della sua vita e si chiedono se abbia un fidanzato oppure no. Anche voi vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo sulla sua vita privata.

La vita privata di Elena Di Cioccio

Elena Di Cioccio è una nota attrice e conduttrice televisiva italiana che oggi ha 48 anni. Sulla sua vita privata è sempre stata abbastanza riservata, ma sappiamo che ha avuto una storia d’amore importante nel 2010 con l’attore Pietro Sermonti. Non conosciamo i motivi della rottura, ma pare che fra loro ci fosse una certa incompatibilità, per cui hanno deciso di prendere strade diverse. Dopo la rottura, lei si è sfogata sui social: “Vorrei una famiglia. Ho 37 anni e vorrei fare una cosa classica, vera con figli e tutto il pacco completo. Il lavoro è bello, bellissimo, ma non mi basta più”.

La sieropositività e l’ex violento

La vita dell’attrice è cambiata drasticamente quando, all’età di 26 anni ha scoperto di essere sieropositiva. Non sa bene come sia successo, dato che sostiene che in quel periodo era molto attenta alle malattie sessualmente trasmissibili e si definiva “Integralista, tutta d’un pezzo”. Nel suo passato, però, non manca una lunga dipendenza dalla droga, soprattutto dalla cocaina, che le ha portato grande sofferenza. Ha raccontato di aver avuto una relazione con un uomo molto violento, che una volta l’ha pestata a sangue in strada e l’ha lasciata priva di sensi sull’asfalto. “Ci concentriamo sempre sulle botte e mai sulla violenza psicologica” ha confessato. Non solo, ha ammesso anche di aver fatto anni di terapia per superare il trauma.

Elena Di Cioccio è fidanzata?

La domanda per cui tutti aspettano una risposta è: Elena Di Cioccio è fidanzata? La risposta è che lei è molto riservata, per cui non si hanno informazioni in merito. In una delle ultime interviste che ha rilasciato, però, ha dichiarato: “Ora non sono fidanzata. Diciamo che il boh non so’ mi frena parecchio. Non mi sposo molto bene con la mancanza di responsabilità che vedo in molti uomini. Forse sono un po’ quadrata?”. Insomma, pare che nonostante il suo desiderio di avere una famiglia, non abbia ancora trovato la persona giusta con cui costruirla.