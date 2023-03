Elenoire Casalegno, chi sono gli ex mariti Dj Ringo e Sebastiano Lombardi: età, lavoro, figlia, foto e Instagram

La conduttrice Elenoire Casalegno oggi sarà ospite a Verissimo in compagnia di Silvia Toffanin. Rilascerà una toccante intervista in cui parlerà a cuore aperto: dall’amore alla carriera. La sua vita sentimentale è stata un po’ turbolenta con due matrimoni falliti. Siete curiosi di conoscere i suoi ex mariti? Ecco chi sono Dj Ringo e Sebastiano Lombardi.

Chi sono gli ex mariti di Elenoire Casalegno

La vita privata dell'attrice e conduttrice è stata piuttosto movimentata, ma ha vissuto amori molto importanti: nel 1996 ha avuto una relazione di qualche mese con Vittorio Sgarbi. Il suo primo grande amore è stato Dj Ringo. I due hanno dato alla luce la figlia Swami, nata il 22 novembre 1999. Dopo poco ha conosciuto Omar Pedrini, cantante ex leader dei Timoria, con cui ha avuto una relazione molto travolgente e importante durata dal 2002 al 2009. Nel 2014 ha sposato il direttore di rete 4 Sebastiano Lombardi. L'amore, però, non è stato duraturo e si sono separati nel 2017.

Chi è Dj Ringo?

Dj Ringo, pseudonimo di Rocca Maurizio Anaclerio è stato uno dei grandi amori di Elenoire Casalegno. Lui è un conduttore radiofonico e un personaggio televisivo italiano. I due si sono conosciuti e innamorati alla fine degli anni ’90 e nel 1999 hanno dato alla luce Swami. Nonostante la loro separazione, sono rimasti in ottimi rapporti e hanno sempre cresciuto insieme la figlia che oggi ha 23 anni ed è un’eccellente studentessa di Lettere.

Sebastiano Lombardi: età, lavoro e figlia

Sebastiano Lombardi è il direttore di Rete 4 e lui è Elenoire si sono innamorati nel 2012. Il loro amore era esplosivo e passionale, sembrava potesse durare in eterno. Così convolano a nozze nel 2014, ma dopo poco annunciano il divorzio, di cui già si vociferava mentre lei era della casa del Grande Fratello. Elenoire ha dichiarato: “Mi sono sposata per la prima volta a trentotto anni per amore. Tra noi c’è stato un distacco, ognuno ha preso strade differenti. I nostri caratteri non si sono più incastrati, non camminavamo più parallelamente”. Ad oggi sembra di nuovo felicemente innamorata al fianco del suo compagno di nome Andrea.