Elenoire Ferruzzi ha bestemmiato al GF VIP? Cosa è successo

Nella Casa più spiata d’Italia non mancano di certo le sorprese e i colpi di scena, anzi. Questi sono proprio l’anima del format, a cui gli spettatori sono più legati: gossip, flirt, parole di troppo, rivelazioni.

Grande Fratello Vip 7: cosa succede nella Casa

Tutti i Vip sono lì ripresi dalle telecamere e pronti a lasciarsi sfuggire qualche indiscrezione per la gioia dei telespettatori che si trovano incollati al televisore e che monitorano continuamente la situazione.

La nuova edizione del Grande Fratello Vip è iniziata da pochi giorni, ma nelle prime 48 ore di reality circa, non sono mancate le prime problematiche: per fare un esempio su tutti, nella mattinata scorsa, del 21 settembre, un video della casa è diventato virale. Nella breve clip si avverte chiaramente una bestemmia e qualcuno ha pensato fosse stata pronuncia da Elenoire Ferruzzi. Ma la realtà dei fatti sembra essere un’altra…

La verità sul video della bestemmia

Nel video che spopola sui social, si avverte chiaramente una bestemmia, è vero, questo sì, ma la frase blasfema viene pronunciata da uno degli autori a quanto pare, e non di certo da uno dei concorrenti, i quali conoscono bene quali sarebbero le conseguenza in caso di un gesto del genere. Ma non è tutto.

Subito dopo, poi, si avverte distintamente anche la voce di una donna che si lamenta di esser stata svegliata con questa infelice esternazione. Durante la circolazione virale del video, gli utenti hanno subito pensato potesse trattarsi di Elenoire Ferruzzi, ma anche in questo caso la realtà è ben diversa: di fatto, i concorrenti della casa, in questa occasione, sono completamente irriconoscibili, poiché la luce è spenta per il riposo notturno.

Il video e la fake news rivelata

La voce che si sente dopo la bestemmia non è la sua, bensì di Francesca Cirpiani, ex concorrente del GF Vip e non più nella casa. Il video, quindi, risale alla scorsa edizione del programma e pertanto, la bestemmia di Elenoire sarebbe solamente una fake news! Mistero risolto.