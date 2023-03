Eleonora Brown, chi è il marito dell’attrice: età, lavoro, figli e vita privata

Nuovo imperdibile appuntamento con il salotto pomeridiano di Oggi è un altro giorno, il talk seguitissimo e amato dal pubblico a casa condotto da Serena Bortone che va in onda ogni giorno a partire dalle ore 14.00. Tra gli ospiti della puntata ci sarà anche l’attrice Eleonora Brown, scelta quando aveva solo 11 anni da Vittorio De Sica per il film La Ciociara al fianco della grande icona del cinema Sophia Loren. Ma cosa sappiamo sulla sua vita privata? E’ sposata? Cerchiamo di saperne di più con questo articolo.

Cosa sappiamo sul marito dell’attrice Eleonora Brown

Sull’attrice sappiamo praticamente tutto, specie sulla sua vita professionale. Nata nel 1948 a Napoli, venne scelta giovanissima come visto per affiancare non certo un’attrice qualunque bensì la grande Sophia Loren nel film che ha segnato un’epoca La ciociara, tratto dal romanzo di Alberto Moravia. Nella sua carriera ha poi collezionato numerosi successi prima di ritirarsi dall’attività cinematografica negli anni ’60 per dedicarsi agli studi universitari. Dopodiché un nuovo ritorno sul grande schermo anche se come doppiatrice. Ma che dire della sua vita privata? Da quanto si apprende la donna e attrice è sposata ma sull’identità del marito non si sa molto. Lui tuttavia, benché abbia una vita evidentemente lontana da gossip e riflettori del mondo dello spettacolo, accompagna spesso la moglie in circostanze mondane. Come nel 2017 ad esempio quando vennero immortalati assieme in un salotto letterario a Roma.

I successi in carriera di Eleonora Brown

Tornando all’attrice, detto dei suoi esordi, ricordiamo che in carriera ha lavorato molto con De Sica, che l’ha voluta anche per Il giudizio universale. Nel 1964, invece, ha interpretato il melodramma Amore mio, poi ha continuato la carriera con altri registi, tra cui Dino Risi. Nel 1967, poi, ha interpretato un musicarello e ha recitato in due spaghetti western. La troviamo anche in altri film quali 15 forche per un assassino, Cuore matto…matto da legare, Il marinaio di Gibilterra. In questo articolo potete leggere la sua scheda completa.