Elodie, chi è la mamma Claudia Marthe: età, lavoro, malattia, origini, foto

Elodie sarà ospite negli studi di Domenica In oggi pomeriggio e ha promesso di rilasciare informazioni inedite su di lei e sulla sua vita privata. Racconterà a “Zia Mara” anche dell’infanzia difficile e del rapporto con i suoi genitori. Sapete chi è la madre Claudia Marthe? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei.

Chi è Claudia Marthe: età e lavoro

Claudia Marthe è una famosa artista, nata a Guadalupe nel 1967 e ha 55 anni. Nella sua vita ha fatto numerosi lavori, tra cui la modella, soprattutto durante le sfilate, e come cubista. Si è occupata anche di make up e nel 2021 ha collaborato con la figlia alla creazione del packaging per la sua linea “Elodie” per Sephora. Ad oggi è un’artista contemporanea molto rinomata a livello nazionale e internazionale, realizza opere di diversi tipi e con molti materiali: quadri, installazioni visive e fotografiche. Spazia con le stoffe, la pittura, il collage ed è riconosciuta a livello internazionale. Le due si somigliano molto e la cantante descrive la madre come una persona molto esuberante e piena di energie.

Malattia, origini, foto

Claudia Marthe ha avuto una vita difficile e ricca di imprevisti. Il divorzio dal marito l’ha portata in una situazione buia, dalla quale è uscita grazie al suo carattere forte e all’amore delle persone che la circondano e che le vogliono bene. Negli ultimi anni ha dovuto fronteggiare anche una brutta malattia che l’ha portata numerose volte in ospedale per molte visite e terapie specifiche. Non ha mai reso noto di che malattia si trattasse, ma sappiamo che oggi è guarita completamente e sta bene. La madre di Elodie è di origini Creole ed è nata nelle Antille francesi. La somiglianza tra le due è sconvolgente.

Il rapporto con Elodie e Instagram

Il rapporto tra le due non è sempre stato dei più facili, Elodie ha raccontato più volte che sua madre ha un carattere molto forte ed esuberante, con cui ha avuto delle difficoltà ad incontrarsi. Il rapporto tra loro è stato particolarmente difficile durante il divorzio dei genitori e al conseguente trasferimento della madre in Puglia, lontano da Elodie e la sorella Fey. Ad oggi, però, sembra che lui abbiano risolto i loro conflitti e che vadano d’amore e d’accordo. Claudia Marthe ha un profilo Instagram in cui condivide molte foto delle sue opere d’arte e delle sue mostre, ma anche dei suoi amati cagnolini e della sua famiglia.