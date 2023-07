Elodie, le immagini della vacanza a Capri infiammano i social

Un vedo-non vedo che incanta e seduce, come solo Elodie sa fare. La cantante romana ha sferrato un altro colpo al cuore dei suoi fan pubblicando sui social le ultime foto della sua vacanza a Capri, insieme al fidanzato Andrea Iannone a cui è legata da quasi un anno. L’artista si è esibita ai Faraglioni di Capri e, a chiusura esibizione, si è concessa una pausa relax col compagno, in una mise che non è passata inosservata ai followers. Un abito semitrasparente di pailettes irridescenti, che lascia intravedere sotto un due pezzi bianco, vero must have della stagione, senza lasciare nulla all’immaginazione. Un’ammiccante cartolina che ha portato alcuni a soprannominarla “Elodea”, all’ombra dei Faraglioni.

Elodie sfugge alle polemiche su Barbareschi e fugge in Costiera Amalfitana

La cantante si è dedicata un attimo di stacco soprattutto a margine delle ultime polemiche con Luca Barbareschi che ha recentemente ammesso di aver provato a contattarla per darle un ruolo da protagonista in un suo film, ma è stato tutto inutile. Barbareschi avrebbe commentato un post che Elodie ha realizzato per una pubblicità, totalizzando oltre i 900 commenti da parte dei numerosi follower che non hanno lesinato complimenti alla bella e brava artista. Tra gli altri è spuntato anche quello di Barbareschi che, almeno per il momento, l’autrice del post ha deciso probabilmente di ignorare. Forse la cantante, in previsione del tour 2023 che la porterà anche nella sua amata Roma, non può prendere altri impegni lavorativi. Meglio allora crogiolarsi tra le braccia del pilota con cui si appresta a trascorrere la seconda estate insieme.