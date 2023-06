Elodie ‘risponde’ con il silenzio a Barbareschi: ‘La volevo come protagonista in un film’

Ha cercato di contattarla per darle un ruolo da protagonista in un suo film, ma è stato tutto inutile. Di chi stiamo parlando? Di Luca Barbareschi e di Elodie. L’attore, regista, produttore televisivo ha raccontato di aver tentato di mettersi in contatto con l’artista e lo ha fatto sui social, in uno dei tanti commenti dei fan a una foto postata dalla cantante. “Ti volevo in un film come protagonista ma non mi hai voluto incontrare. Peccato! Sei fantastica”.

Il commento di Barbareschi in un post di Elodie sui social

Un post che Elodie ha realizzato per una pubblicità e che ha ottenuto ben oltre i 900 commenti da parte dei numerosi follower che non hanno lesinato complimenti alla bella e brava artista. Tra gli altri è spuntato anche quello di Barbareschi che, almeno per il momento, l’autrice del post ha deciso probabilmente di ignorare. E i commenti non sono mancati anche di fronte alla scelta di Elodie di rispondere con il silenzio. ‘Già ti adoravo- scrive uno dei tanti fan -, ma visto che non hai voluto incontrare Barbareschi ti adoro ancora di più’ e qualcun antro che suona come uno sfottò nei confronti del noto regista: ‘Ti avevo invitata a prendere un caffè… mi hai snobbato!’. Il popolo dei social si è scatenato e non a favore dell’attore che avrebbe voluto l’artista nel suo cast. Insomma il silenzio di Elodie è stato apprezzato dai suoi follower che, nella maggior parte dei casi, hanno dimostrato di sostenere e condividere la sua scelta di non rispondere a Barbareschi.

Il regista ha provocato le ire delle associazioni su ‘molestie che servono alle attrici come pubblicità’

Il regista sulle presunte molestie subite dalle attrici aveva dichiarato: ‘Non vengono molestate, ma cercano un modo per farsi pubblicità’. Un’asserzione che avrebbe provocato reazioni nei suoi confronti da parte di associazioni che si occupano delle vittime che hanno sottolineato come l’atteggiamento di Barbareschi ‘invalidino le vittime di abusi, inducendole a non denunciare’.