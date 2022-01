Andrea Iannone: chi è, età, carriera, chi è la fidanzata, incidente, patrimonio, prima, vita privata, Instagram

Torna, come ogni weekend, il classico appuntamento di Canale 5 con Verissimo, il salotto televisivo che da anni, ormai, vede alla conduzione Silvia Toffanin. Tra gli ospiti in studio anche il pilota di MotoGp Andrea Iannone, reduce dal successo di Ballando con le Stelle.

Andrea Iannone: chi è, età, carriera

Andrea Iannone è nato a Vasto il 9 agosto del 1989 ed è un famoso pilota motociclistico. Nel 2004, a soli 15 anni, ha partecipato al campionato italiano velocità, al campionato spagnolo velocità e ad altre competizioni importanti in selle all’Aprilia. Da lì ha iniziato a collezionare un successo dopo l’altro. Recentemente, nel 2019, è passato al team Aprilia Racing Team Gresini, alla guida dell’Aprilia RS-GP con il compagno di squadra Aleix Espargarò.

La squalifica di Andrea Iannone

Nel 2019 la Federazione internazionale di motociclismo ha annunciato di aver momentaneamente sospeso l’atleta dalle corse perché risultato positivo a un controllo antidoping. In un campione delle sue urine sono state trovate tracce di steroidi anabolizzanti e nel gennaio 2020 i risultati delle controanalisi hanno confermato la presenza della sostanza. Il 10 novembre del 2020 è stato squalificato per 4 anni dal TAS di Losanna e tutti i suoi risultati ottenuti dal 1 novembre del 2019 vengono considerati non validi.

Chi è la fidanzata di Andrea Iannone?

Andrea Iannone ha avuto una storia d’amore con Belen Rodriguez, poi con l’influencer Giulia De Lellis. Recentemente, invece, gli è stata attribuita una nuova fiamma: si tratta della modella Carmen Victoria Rodriguez, ombrellina e amici della fidanzata di Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello. Sarà così? Iannone ha ritrovato l’amore? Eppure, a Ballando è sembrato molto vicino alla maestra Lucrezia, ma tra i due ci sarebbe solo un’amicizia.

Andrea Iannone: Instagram

Su Instagram è molto seguito. Con l’account @andreaiannone vanta oltre 1 milione di followers.