Enrico Beruschi, chi è la moglie Margherita Fumero: età, carriera, film, oggi, figli

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Enrico Beruschi, noto comico che sarà in studio con amici e colleghi Franco Oppini ed Enzo Decaro. E si racconterà a cuore aperto. Dalla carriera all’amore per la moglie Margherita Fumero, anche lei attrice e comica di successo.

Cosa sappiamo su Margherita Fumero

Margherita Fumero. È lei la moglie di Enrico Beruschi, noto comico che oggi si racconterà ai microfoni di Serena Bortone. Margherita è nata a Racconigi il 16 ottobre del 1947 ed è una nota attrice e comica che per anni ha lavorato in coppia con il marito. Sappiamo che è stata scoperta da Erminio Macario e che insieme a lui ha interpretato la commedia Due sul pianerottolo, prima sulla scena, poi in un film per la regia di Mario Amendola nel 1976.

I successi, i film con Tomas Milian

E poi l’abbiamo vista in altre pellicole accanto a Tomas Milian e Bud Spencer. In televisione, invece, ha partecipato per anni al varietà di successo Drive In, dove ha realizzato molte gag insieme al marito Enrico Beruschi, nel ruolo della moglie gelosa e petulante. Margherita Fumero, poi, è stata nel cast della serie tv Classe di ferro, ha vinto Simpaticissima nel 1996 e nel 2003 è approdata nella sitcom Camerà Cafè nel ruolo di Wanda. Nel 2014, invece, è tornata in tv, su Alice, per interpretare il ruolo della governante del Castello di Pralormo nel programma di ricette Cucina e Nobiltà.

Chi è il marito, vita privata

Ma veniamo alla vita privata. L’attrice e comica Margherita Fumero da anni è sposata con Enrico Beruschi, anche lui attore e comico. I due hanno lavorato insieme e dal loro amore è nato un figlio, Aleister Demon.