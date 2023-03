Europa League e Conference in tv, Sky, Dazn o Tv8? Lazio AZ, orario, formazioni, perché si gioca di martedì

Settimana europea e tanti impegni per le squadre italiane impegnate in Champions League, Europa League e Conference. Si parte martedì 7 marzo 2023 quando oltre alle prime partite di Champions valide per il ritorno degli ottavi di finale scenderà in campo – in anticipo – anche la Lazio di Maurizio Sarri in Conference. In questo articolo abbiamo analizzato il programma completo della Champions di questa settimana (e della prossima): vediamo ora il calendario completo delle altre due competizioni – con la relativa copertura televisiva – e quando giocano le italiane (scorri a fondo pagina per il riepilogo completo).

Lazio AZ Conference League, orario, formazioni e dove vedere la partita in tv e in streaming stasera

Lazio AZ apre dunque il programma degli ottavi di finale della Conference 2023. Biancocelesti reduci dal colpo grosso in campionato contro la capolista Napoli: adesso però l’impegno ravvicinato europeo. Sarri dovrebbe confermare tutti i big quindi in campo dovremmo vedere la formazione tipo (senza però l’infortunato Immobile). Previste però anche alcune rotazioni e in tal senso potremmo avere Pellegrini in campo. Fischio d’inizio alle 18.45: diretta su Sky e Dazn e in streaming sulle piattaforme dedicate.

Perché la Lazio gioca di martedì e la Roma di giovedì

Ma perché questa programmazione “insolita” per la Conference League? Il motivo è presto detto. L’anticipo, rispetto al canonico appuntamento del giovedì è dovuto alla sovrapposizione degli incontri casalinghi delle due compagini romane considerando che anche la Roma, in corsa per l’EL, giocherà in casa il primo incontro d’andata degli ottavi. Secondo il regolamento UEFA infatti in questi casi particolari si privilegia la competizione maggiore e in questo caso la Roma, in corsa per l’Europa League, vedrà mantenuta la calendarizzazione tradizionale a ‘discapito’ della Lazio.

Orario partite Europa League ottavi di finale, quando giocano le italiane: Juventus Friburgo, Roma Real Societad, dove vederla in tv e in streaming

Vediamo adesso il programma dell’Europa League per giovedì 9 marzo 2023. Sia Roma che Juventus, non essendo state teste di serie al sorteggio, iniziano il cammino degli ottavi di EL in casa: Roma Real Societad si gioca alle 18.45 mentre alle 21.00 il match della Juventus contro il Friburgo. Nessuna di queste sarà trasmessa però in chiaro su TV8: la diretta sarà pertanto su Sky e Dazn.

Calendario ritorno ottavi di finale Europa League 2023

Le gare di ritorno saranno poi la settimana prossima, tutte – almeno per ciò che riguarda le italiane – di giovedì 16 marzo 2023. Come sempre gli orari saranno “invertiti” rispetto alla prima partita disputata: avremo pertanto Friburgo Juventus alle 18.45 e Real Societad Roma alle 21.00.

Orario partite Conference League ottavi di finale, quando giocano le italiane: Fiorentina Sivasspor, dove vederla in tv e in streaming

Detto dell’anticipo della Lazio a martedì, giovedì sarà il turno della Fiorentina. Per i viola il sorteggio ha decretato la squadra turca del Sivasspor con match d’andata al Franchi (la Fiorentina non era testa di serie, ndr): fischio di inizio in questo caso per le ore 21.00 con diretta anche su Tv8 in chiaro oltre che su Sky e Dazn.

Calendario ritorno ottavi di finale Conference League 2023

Diamo uno sguardo anche ai match di ritorno che si disputeranno, come per l’Europa League, tutti giovedì 16 marzo 2023, con l’unica eccezione di Basaksehir Gent in programma mercoledì 15. Ad ogni modo alle 18.45 la Fiorentina giocherà in trasferta la sua partita così come la Lazio ma alle ore 21.00.

Data e orari partite Europa League e Conference League ottavi di finale: programmazione completa, dove vedere le partite in tv e in streaming, Sky, Tv8 o Dazn?

Vediamo ora il riepilogo completo con tutte le partite valide per gli ottavi di finale di Europa League e Conference 2023. Accanto ad ogni partita è riportato l’orario e l’emittente (o le emittenti) che trasmetteranno l’incontro. La dicitura “da definire” si riferisce soltanto alla possibilità che l’incontro sia trasmesso anche in chiaro considerando che la diretta delle partite è comunque sempre assicurata da Sky e Dazn.

Orari partite italiane Europa League ottavi di finale di andata e ritorno, dove vederle in tv e in streaming

Roma Real Societad, giovedì 9 marzo 2023, ore 18.45 (Dazn/Sky) – Andata

Juventus Friburgo, giovedì 9 marzo 2023, ore 21.00 (Dazn/Sky) – Andata

Friburgo Juventus, giovedì 16 marzo 2023, ore 21.00 (da definire) – Ritorno

Real Societad Roma, giovedì 16 marzo 2023, ore 21.00 (da definire) – Ritorno

Orari partite italiane Conference League ottavi di finale di andata e ritorno, dove vederle in tv e in streaming

Lazio AZ Alkmar, martedì 7 marzo 2023, ore 18.45 (Dazn/Sky) – Andata

Fiorentina Sivasspor, giovedì 9 marzo 2023, ore 21.00 (Dazn/Sky/Tv8) – Andata

Sivasspor Fiorentina, giovedì 16 marzo 2023, ore 18.45 (da definire) – Ritorno

AZ Alkmar Lazio, giovedì 16 marzo 2023, ore 21.00 (da definire) – Ritorno

Date e orari partite Europa League e Conference 2023, calendario competizione, quarti, semifinale e finale

Dopo le partite di queste due settimane il torneo proseguirà con un nuovo sorteggio che avrà luogo il 17 marzo (anche per la Champions) in cui verranno determinati gli accoppiamenti dei quarti di finale. Poi si procederà con il tabellone. Ad ogni modo questo è il calendario completo delle prossime partite:

Ottavi di finale: 7 e 9, 15-16 marzo 2023



Sorteggio quarti di finale e semifinali: 17 marzo

Quarti di finale: 13 e 20 aprile 2023

Semifinali: 11 e 18 maggio 2023

Finale Europa League: 31 maggio 2023

Finale Conference League: 7 giugno 2023

Come funziona il sorteggio dei quarti di finale di Europa League e Conference League, dove vederlo in tv

Diamo uno sguardo a cosa accadrà il prossimo 17 marzo quando, subito dopo le sfide di ritorno degli ottavi sia di Conference che di Europa League, ma anche della Champions come detto, si terrà il nuovo sorteggio per determinare gli accoppiamenti dei Quarti di Finale.

Europa League sorteggio quarti di finale 17 marzo 2023, come funziona, due squadre dello stesso paese possono giocare contro? Orario e dove vederlo in tv e in streaming

I sorteggi dei quarti di finale, delle semifinali e della finale di UEFA Europa League 2022/23 saranno trasmessi in diretta streaming il 17 marzo dalle ore 13:00 CET. Al sorteggio partecipano le otto vincitrici degli ottavi di finale. Il sorteggio dei quarti di finale è libero (dunque anche squadre dello stesso paese si potranno affrontare), con le partite numerate da 1 a 4 per il sorteggio delle semifinali a seguire. Si terrà inoltre un sorteggio per determinare la squadra “in casa” pro forma in finale. Eventuali restrizioni saranno annunciate prima del sorteggio. Conference League sorteggio quarti di finale 17 marzo 2023, come funziona, due squadre dello stesso paese possono giocare contro? Orario e dove vederlo in tv e in streaming Il sorteggio dei quarti di finale e semifinali della UEFA Europa Conference League 2022/23 verrà trasmesso in diretta streaming il 17 marzo alle 14:00 CET. Al sorteggio partecipano le otto vincitrici degli ottavi di finale. Ci sarà un sorteggio libero per i quarti di finale (dunque anche squadre dello stesso paese si potranno affrontare) , con le sfide numerate da 1 a 4 per effettuare a seguire il sorteggio delle semifinali. Inoltre verrà effettuato un sorteggio per motivi amministrativi per decidere la squadra di ‘casa’ della finale. Ogni restrizione sarà annunciata prima del sorteggio.

