Federico Nicotera e Carola Carpanelli di Uomini e Donne si sono lasciati: l’annuncio sui social

La storia d’amore tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli è durata poco; la coppia nata nel programma Uomini e Donne si è lasciata dopo pochi mesi. A comunicare la rottura è stato l’ex tronista con una storia di Instagram in cui ha chiesto rispetto e comprensione ai fan che li hanno seguiti e sostenuti. Federico e Carola si erano conosciuti nel dating show condotto da Maria De Filippi e avevano deciso di iniziare una relazione dopo un percorso fatto di alti e bassi. I due erano andati a convivere fin da subito subito, tuttavia la convivenza non ha funzionato come speravano. La coppia aveva già annunciato di essere in crisi lo scorso 16 giugno, a tre mesi dalla scelta, ma aveva comunque provato a salvare la loro storia d’amore. Ora Federico ha confermato che tra lui e Carola è finita e ha chiesto di rispettare la loro privacy in un momento delicato come questo.

Il messaggio di Federico Nicotera

“Tra me e Carola è finita. Purtroppo le cose non sono andate come speravo”. Con queste parole Federico Nicotera ha confermato la fine della sua relazione con Carola Carpanelli. L’ex tronista ha spiegato di averci creduto fino alla fine ma di aver dovuto fare chiarezza per evitare cattiverie, ipotesi e teorie assurde che non rappresentano la realtà dei fatti. Federico infatti ha detto di non voler far passare un messaggio sbagliato o tanto meno di voler creare dinamiche per far ricadere la colpa su nessuno. “Ma fare finta di niente non mi piace e ritengo sia giusto nei confronti delle persone che mi hanno seguito e sostenuto per mesi fare un po’ di chiarezza”, ha scritto. Federico ha poi aggiunto: “Dicendo di averci creduto fino alla fine pensavo fosse chiara la situazione tra me e Carola, ma evidentemente non è così. Voglio dirlo in maniera esplicita perché per troppi giorni ho letto cattiverie, ipotesi e teorie assurde che non rappresentano la realtà dei fatti. Tra me e Carola è finita. Purtroppo le cose non sono andate come speravo”.

Le motivazioni della rottura

Federico Nicotera non ha rivelato le cause della rottura con Carola Carpanelli, ma ha chiesto di rispettare la loro privacy in un momento delicato come questo. L’ex tronista ha detto che le motivazioni le sanno solo loro due e che non vuole entrare nei dettagli per rispetto verso la sua ex compagna: “Le motivazioni le sappiamo io e lei quindi vi chiedo, per favore, di rispettare la nostra privacy in un momento delicato come questo”, ha concluso.

La crisi annunciata

La rottura tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli era nell’aria da qualche tempo. La coppia aveva annunciato di essere in crisi lo scorso 16 giugno, a tre mesi dalla scelta. Entrambi avevano spiegato di star vivendo un momento particolare e difficile, ma di averci creduto fino alla fine. La rottura tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli non è stata una sorpresa per i fan della coppia; entrambi avevano spiegato di star vivendo un momento particolare e difficile, ma di averci creduto fino alla fine. “Non è una colpa averci creduto”, aveva sottolineato l’ex tronista, visibilmente scosso dalla direzione che aveva preso la sua relazione. Anche Carola aveva ammesso di essere in crisi con Federico, ma di voler mantenere la sua vita privata lontana dai social.