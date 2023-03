Federippi a Pechino Express 2023: chi è Federica Fabrizio, età, libro, Instagram, le Attiviste con Giorgia Soleri

È tutto pronto per una nuova avventurosa edizione di Pechino Express 2023, il programma tanto amato che fa percorrere il giro dell’Asia ai concorrenti in gara. Il format sarà il solito e vedrà tre coppie di conoscenti che si sfidano lungo un percorso che attraversa più nazioni. L’obiettivo è quello di raggiungere alcuni luoghi più una tappa finale, ce la faranno anche quest’anno? Tra i concorrenti ci sarà anche Federippi, una giovane attivista femminista, se non sapete nulla di lei e volete scoprirne di più, ecco tutto quello che sappiamo su di lei.

Chi è Federica Fabrizio, biografia e libro

Federica Fabrizio, in arte “Federippi” nasce a Matera nel 1996 e a soli 16 anni si rende conto che nel mondo c’è qualcosa che non va e inizia ad interrogarsi sulle dinamiche sociali della sua realtà. Si rende conto fin da subito che il mondo è pieno di ingiustizie sociali e che molte persone sono lasciate ai margini, in particolar modo si interessa alle donne e alle persone disabili. Così muove i primi passi negli ambienti femministi e inizia a studiare i movimenti delle donne. Durante il suo percorso si dedica sempre di più all’elaborazione di nuove tecnologie per reincludere le persone disabili all’interno della società. Da pochissimo ha scritto e pubblicato anche un libro con Rizzoli dal nome “Femminucce“.

Federippi e Giorgia Soleri a Pechino Express 2023

L’annuncio della nuova coppia a Pechino Express è stato accolto con grande gioia, ma anche con qualche polemica. La sfida del programma consiste nell’attraversare l’India, il Borneo Malese e la Cambogia, guidate soltanto da alcuni indizi di Enzo Miccio e Costantino della Gherardesca, ce la faranno le nostre eroine? Anche Giorgia Soleri è un’influencer e un’attivista femminista, oltre ad essere la fidanzata di Damiano David, il frontman dei Maneskin. Giorgia Soleri s’impegna soprattutto per rendere note al pubblico le malattie invisibili delle persone con vulva di cui nessuno parla. In particolare, la vulvodinia di cui soffre anche lei. Non solo: la neuropatia del pudendo, l’endometriosi e la fibromialgia. Ha presentato al parlamento una proposta di legge che vuole il riconoscimento di queste come vere malattie.

Federippi su Instagram e l’attivismo social

Federippi ha un profilo Instagram molto seguito, da oltre 66mila persone e lo usa per diffondere le proprie idee e diffondere consapevolezza sulle tematiche del femminismo e delle disabilità, visibili e invisibili. Nella sua bio scrive “Combatto il patriarcato e i capelli crespi”. In una delle ultime storie si è dichiarata molto eccitata per la nuova avventura con Pechino Express: “Non si sopravvalutate! Non so se ce la faremo!”, scrive.