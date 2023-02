Perché Giorgia Soleri non è più su Instagram e Twitter? Ecco cosa sta succedendo alla fidanzata di Damiano dei Maneskin

Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano dei Maneskin, ha cancellato i suoi profili dai social. Come mai? La domanda se la stanno ponendo in tanti, in queste ore, dopo che hanno constatato che la Soleri non è più su Instagram e su Twitter. L’idea che sembra farsi spazio è che si tratti di una decisione conseguente alla sua malattia. Ma andiamo a vedere.

Giorgia Soleri soffre di varie patologie

Giorgia soffre di diverse patologie che sono state considerate invalidanti, per questo è diventata un’attivista delle malattie croniche e per questo ha deciso di eliminare il suo profilo dai social, in quanto in moti sembrano non aver capito il peso che la giovane deve sopportare.

Di recente Giorgia Soleri è stata presa di mira dagli haters che non hanno mancato di mettere in mezzo anche le sue patologie. Questa cosa ha indotto la fidanzata di Damiano, prima di chiudere i profili social, a postare alcune storie e tra l’altra una nella quale spiegava: “In tutto ciò sono le 5 del mattino e io sono sveglia da ore perché non sto bene. Ieri avevo dei programmi a cui ho dovuto rinunciare (a causa della malattia, ndr) e ora devo pure sorbirmi questa gente che dopo due minuti si sente in diritto di negare il mio dolore”.

Le voci su una possibile crisi tra Giorgia e Damiano

Si tratta di un periodo non facile per Giorgia, che secondo i bene informati sarà anche in crisi con la sua dolce metà. Tutto sarebbe nato dai problemi nel rapporto tra la Soleri e la bassista dei Maneskin, Vittoria De Angelis. Per quanto non ci siano stati interventi dei diretti interessati, Giorgia o Damiano, a confermare o smentire i rumors, non potrebbe essere che la ragazza abbia disattivato i social proprio per evitare di ricevere commenti in merito alla crisi di coppia?