Filippa Lagerback lascia la Rai e segue Fazio su Nove: ‘È un’occasione’

La conduttrice svedese Filippa Lagerbäck si confida con il marito Daniele Bossari sul settimanale Chi e conferma il vociferato trasferimento dalla Rai a Discovery insieme a Fabio Fazio e Luciana Littizzetto: “Nell’assurdità della cosa, la prendo come un’occasione: sono contenta di intraprendere una strada nuova con la mia altra famiglia, quella televisiva di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto”. Dunque un rapporto con quest’ultimi che non è solo di collaborazione professionale ma ormai, nel corso di questi lunghi anni, si è trasformato in un legame familiare. Inoltre la showgirl e modella racconta anche come ha affrontato la malattia del compagno e come vive il suo ruolo di madre.

Filippa Lagerback su Discovery con Fazio e Littizzetto

Fabio Fazio ha comunicato il suo “arrivederci” da mamma Rai: ” Il mio lavoro continuerà altrove, d’altronde non tutti i protagonisti sono dati per tutte le narrazioni, me ne sono reso conto. E quindi continuo a fare serenamente il mio lavoro altrove, che è quello che ho sempre fatto in questi 40 anni..”. Questo altrove di cui parla il conduttore ligure è il canale Discovery NOVE dove ha scelto di approdare anche Filippa. Per quest’ultima, una delle voci storiche che accompagna con simpatia e professionalità il talk show domenicale Che tempo che fa, è arrivato il momento di cambiare dimora: con l’addio di Fazio alla tv pubblica e il suo trasferimento al canale Discovery NOVE, anche Filippa lo seguirà in questa nuova avventura. A tal proposito nella citata intervista, riguardo al rapporto con i suoi due colleghi ha dichiarato:” […] Anche noi tre ci somigliamo, in qualche maniera: siamo poco mondani, riservati. Loro due, poi, sono eccezionali “, ha dichiarato Filippa, mostrando entusiasmo e fiducia per il futuro”.

Un sostegno reciproco nella malattia del marito Daniele Bossari

Nell’intervista, Filippa ha parlato anche della malattia che ha colpito il marito Daniele Bossari lo scorso anno: un carcinoma alla base della lingua che lo ha costretto a sottoporsi a chemioterapia e radioterapia. La conduttrice ha raccontato come ha vissuto questo momento difficile accanto al suo compagno di vita, con cui è sposata dal 2018 dopo 18 anni di fidanzamento e una figlia di 19 anni, Stella.” Io non ho mai pensato alla possibilità di un domani senza Daniele. Sinceramente sono un’ottimista cronica e anche durante la fase più acuta della malattia, non ho mai pensato al peggio “, ha confessato Filippa, sottolineando l’importanza dell’amore e dell’ottimismo nella cura. ” L’amore dà forza e la forza, insieme all’ottimismo, sono parte della cura. E in questo me la cavo abbastanza “, ha aggiunto. Anche Daniele ha espresso la sua grandissima gratitudine verso Filippa per averlo sostenuto in questo percorso: ” Lei è sempre stata presente in ogni momento della mia vita. Anche quando ero debole o sbagliavo. E ora mi sostiene in questa nuova sfida professionale “. Il conduttore ha infatti debuttato su DMAX con un programma dedicato ai fenomeni paranormali, che lo appassionano da sempre.

Una madre orgogliosa della figlia Stella

Filippa Lagerbäck non è solo una conduttrice di successo e una moglie innamorata, ma anche una madre orgogliosa della sua unica figlia Stella, nata nel 2004 dalla sua relazione con Daniele Bossari. La ragazza, che ha compiuto 19 anni lo scorso aprile, ha ereditato la bellezza e il talento dei genitori e si sta facendo strada nel mondo della moda e dello spettacolo. Stella ha infatti già sfilato per importanti marchi come Dolce & Gabbana e Alberta Ferretti, ed è apparsa in alcune fiction televisive come Un passo dal cielo e Il paradiso delle signore. Inoltre, ha una forte passione per la musica e suona il pianoforte. Filippa ha dichiarato di essere molto fiera della sua figlia e di averle trasmesso i valori della semplicità e dell’umiltà: ” Stella è una ragazza molto matura, intelligente e sensibile. Ha sempre avuto le idee chiare su quello che voleva fare e io l’ho sempre sostenuta e incoraggiata. Le ho insegnato a essere se stessa, a non farsi condizionare dagli altri e a lavorare sodo per raggiungere i suoi obiettivi “. Filippa ha anche raccontato di avere un rapporto molto confidenziale e complice con Stella, con cui condivide le sue passioni e i suoi interessi: ” Ci piace andare a fare shopping insieme, guardare film e serie tv, ascoltare musica e chiacchierare di tutto. Siamo molto unite e ci vogliamo bene “.

E ora per lei è pronta una nuova avventura, in compagnia degli amici di sempre.