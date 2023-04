Fiore Argento all’Isola dei Famosi 2023: chi è, età, carriera, figli, marito, film, foto e Instagram

Fiore Argento, la figlia del celebre regista Dario Argento, sarà una delle nuove concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023. Sta per salpare per una nuova e incredibile avventura su una piccola isola in Honduras in mezzo all’Oceano! Riuscirà ad affrontare tutte le sfide che le capiteranno davanti? Ancora non lo sappiamo, ma nel frattempo vi raccontiamo tutto quello che sappiamo su di lei e sulla sua vita!

Chi è Fiore Argento: età, lavoro e carriera

Fiore Argento è nata a Roma il 3 gennaio del 1970 e ha 53 anni. È la figlia primogenita di Dario Argento e di Marisa Casale. La sua sorellastra (nata da madre differente) è Asia Argento. Fiore Argento è molto riservata sulla sua vita privata, ma sappiamo che fin da piccola si è avvicinato al mondo dello spettacolo. Ha esordito sul grande schermo a 15 anni e si è dedicata per buona parte della sua vita al mondo del cinema. Fiore ha studiato presso la Fashion Institute of Technology e ha collaborato con Fendi. Ad oggi, è titolare di un brand di abbigliamento tutto suo e fa la stilista.

Vita privata: marito e figli

Della sua vita privata non si hanno molte informazioni, perché Fiore Argento è una persona molto riservata. Sappiamo solo che è stata fidanzata con Pietro Delle Piane, l’attuale compagno di Antonella Elia. Sicuramente non si è mai sposata e non ha mai avuto figli. I rapporti con la sorella Asia non sono dei migliori e quest’ultima è molto preoccupata per la partecipazione all’Isola dei famosi di Fiore perché “Temo che per ingenuità possa raccontare fatti e circostanze private che riguardano la nostra famiglia”.

L’Isola dei Famosi 2023 e Instagram

Fiore Argento sta per partire per una nuova e incredibile avventura: infatti, con la sorpresa di tutta la famiglia, farà parte del cast della nuova edizione dell’Isola dei famosi. Potete rimanere aggiornati seguendo il suo profilo ufficiale su Instagram, dove condivide molti scatti in compagnia dell’amato padre Dario Argento, il regista re dell’horror. Ha una piccola community di quasi 5 mila seguaci: