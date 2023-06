Flavio Insinna dice addio a L’Eredità: ‘Grazie, siete stati la mia famiglia’

Flavio Insinna è stato il volto di L’Eredità, il quiz show di Rai Uno, per diversi anni. Ha preso il posto di Fabrizio Frizzi nel 2018 e da allora ha intrattenuto il pubblico con la sua simpatia e la sua professionalità. Ma ora ha deciso di lasciare la conduzione del programma, per dedicarsi ad altri progetti televisivi. Il suo addio è stato commosso e sentito, sia in diretta che sui social, dove ha ringraziato tutti coloro che lo hanno seguito e sostenuto in questi anni.

Flavio Insinna e l’addio a L’Eredità: l’ultima puntata

Nell’ultima puntata di L’Eredità, andata in onda il 18 giugno 2023, Flavio Insinna ha salutato il suo pubblico con parole di affetto e gratitudine e molta commozione visibile dai suoi occhi e dal tono della sua voce. Ha ringraziato chi lo ha voluto alla guida del programma, i suoi collaboratori, i concorrenti e soprattutto i telespettatori, che ha definito “la mia famiglia”.

Il discorso tra congedo e commozione

Queste le parole di congedo d’Insinna che ripercorre tutti i momenti della trasmissione attraverso gli eventi gioiosi ma anche estremamente difficili della storia nazionale e mondiale e ribadendo tutto l’affetto per i telespettatori:” Signore e signori, vorrei ringraziare – è un obbligo dell’anima e del cuore – la Rai, chi mi ha voluto, Banijay, le nostre produzioni. Qui l’applauso ci sta. Grazie a tutti davvero. Voi vedete me, ma siamo mille qua. È stata una cavalcata straordinaria anche questa stagione. Vorrei solo dirvi, sembra mille anni fa, i Mondiali di calcio, le puntate più corte, voi c’eravate sempre. La guerra, che c’è ancora, e voi c’eravate. Emergenze di tutti i tipi, la vostra generosità e voi ci siete stati sempre. Ringrazio tutte e tutti quelli che rendono possibile L’eredità. Un grazie gigante va a voi. La mia eredità siete voi, la vostra voglia di essere qua sempre, con la pioggia e col sole, ritrovarsi qua, l’appartenenza, l’amicizia, la voglia di giocare tutti insieme. La mia eredità è quella frase bellissima: “Flavio tu ceni a casa mia”. Voi cenate nel mio cuore, io a casa vostra. Grazie”

Il post sui social

Dopo la puntata, Flavio Insinna ha voluto lasciare un ulteriore messaggio sui suoi profili social, dove ha pubblicato una foto che lo ritrae sorridente davanti al logo de L’Eredità. Nel post ha scritto: “Famiglia de l’Eredità. Grazie. Senza di voi, tutti voi, non sarebbe stato possibile. Grazie”. Il post ha ricevuto migliaia di like e commenti di apprezzamento e stima da parte dei fan, che hanno espresso il loro dispiacere per la sua partenza e gli hanno augurato buona fortuna per il futuro.

Chi sarà il sostituto

Chi prenderà il posto di Flavio Insinna alla conduzione de L’Eredità? Secondo alcune indiscrezioni, il prescelto sarebbe Pino Insegno, attore e comico romano, già noto al pubblico televisivo per aver condotto programmi come Quelli che il calcio e Colorado. La sua nomina sarebbe stata voluta dal nuovo amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, che sta operando una rivoluzione nella rete pubblica. Pino Insegno dovrebbe debuttare al timone del quiz show dal 1° gennaio 2024.