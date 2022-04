Francesca Barra: chi è, età, carriera, incinta, chi è il compagno Claudio Santamaria, figli, Instagram, libri, aborto

Tutto pronto per il classico appuntamento del sabato pomeriggio con Verissimo, il salotto televisivo di Silvia Toffanin più amato di sempre. Tra gli ospiti anche Francesca Barra, ma conosciamola meglio!

Francesca Barra: chi è, età, carriera

Francesca Barra è nata a Policoro il 24 settembre del 1978. E’ una giornalista, scrittrice, conduttrice televisiva e conduttrice radiofonica. Molto conosciuta anche per essere la compagna di sempre di Claudio Santamaria. Si è laureata in Scienze della comunicazione all’Università Lumsa a Roma con una tesi sulle donne in politica e ha lavorato al TG di LA7 per un certo periodo di tempo. Non solo giornalismo nella vita, perché la Barra, infatti, nel 2018 ha annunciato, con un post su Facebook, l’intenzione di candidarsi alle elezioni politiche del 4 marzo per la Camera dei deputati, con l’appoggio del Partito Democratico.

Una carriera di successo

A partire dal 2012, le cose iniziano a mettersi per il meglio. In quell’anno, infatti, pubblica ”Giovanni Falcone un eroe solo” (Rizzoli), dal discreto successo editoriale e mediatico, e successivamente, nel 2011, anche ‘‘Il quarto comandamento”, anche in questo caso edito da Rizzoli. Ma non sono gli unici libri da lei pubblicati: ha scritto il racconto intitolato ”Gli spietati” nel libro Non è un paese per le donne Edito da Arnoldo Mondadori. Contestualmente ha collaborato anche con diverse riviste e giornali, tra cui l’Unità è il settimanale sette occupandosi di criminalità organizzata e donne vittime della Ndrangheta. Rigogliosa anche la sua carriera televisiva che l’hanno vista prendere parte a programmi quali Matrix ed ancora Tiki Taka il calcio è il nostro gioco, ospite fissa nella stagione calcistica 2014/2015.

Vita privata: la relazione con Claudio Santamaria

Francesca Barra dal 2017 ha una storia d’amore con l’attore Claudio Santamaria. I due si sono sposati nel novembre 2017 negli Stati Uniti e il 21 luglio del 2018 a Policoro. Francesca ha tre figli, nati dal precedente matrimonio con Marcello Molfino: Renato, Emma Angelina e Greta. La coppia Barra-Santamaria è una delle più affiatate che il mondo dello spettacolo abbia mai conosciuto. E, certamente, data la longevità e la forza del loro rapporto, è anche una delle più invidiate del mondo dello spettacolo.

Lo scandalo delle foto senza veli

I due, infatti, sono molto innamorati, come hanno più volte dichiarato durante alcune interviste. In passato il loro amore ha fatto anche un gran scalpore tra i fans: infatti avevano pubblicato delle foto anche senza veli sui loro profili Social, un vento che ha fatto un po’ storcere il naso ad alcuni. Il 26 maggio 2019 la giornalista ha poi annunciato, su Instagram, di aver perso il bambino che aspettava da Claudio Santamaria.

Francesca Barra: Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @francescabarra1 vanta 247 mila followers. Post, storie e citazioni per poter seguire tutte le sue vicende.