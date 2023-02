Francesca Chillemi e il marito Stefano Rosso sono in crisi? Vita privata dell’attrice

Legati da diversi anni, dal loro amore è nata anche una bambina. Stiamo alludendo alla coppia formata da Francesca Chillemi e Stefano Rosso. Ultimamente però tra i due sembra esserci aria di crisi. Le motivazioni alla base del presunto allontanamento della coppia sarebbero da ricondurre al rapporto dell’attrice – ex Miss Italia – con Can Yaman, il bellissimo ed affascinante collega turco con il quale ha lavorato in Viola come il Mare. Tali indiscrezioni saranno veritiere oppure è solamente un fuoco di paglia?

I rumors sulla crisi (presunta) Tra Francesca Chillemi e Stefano Rosso

Spesso associata come nuova compagna dell’attore Turco Can Yaman, Francesca Chillemi è in realtà sentimentalmente legata a Stefano Rosso. Il loro legame è solido, va avanti da diversi anni ma nonostante questo la coppia non è mancata di finire al centro del gossip per la vicinanza professionale tra la Chillemi e Can Yaman. Quest’ultimi, dal canto loro, hanno sempre precisato di essere solamente amici. Affermazione che però non sono bastate per mettere a tacere i rumors che vedevano tra di loro qualcosa in più della semplice amicizia. Alla luce di questi pettegolezzi, attualmente pare che le cose nella coppia Chillemi- Rosso non stiamo andando proprio benissimo. Per ‘colpa’ di Yaman la coppia pare abbia attraversato un momento di crisi. Tuttavia, al momento non c’è nessuna conferma di queste voci. Infatti, né l’attrice né tantomeno il suo compagno hanno mai dato modo di pensare che il loro legame sia in qualche modo compromesso per via di Yaman.

Le parole di Yaman alle fan

Spesso le donne vicine all’attore turco sono state oggetto di critiche da parte della fan di Yaman e Francesca Chillemi non fa eccezione. Ecco cosa ha detto alle sue beniamine Yaman: ‘Devo chiedervi una cosa, dovete voler bene a Francesca (Chillemi, ndr). Io sono stufo del fatto che il pubblico femminile che mi segue, attacca, aggredisce ogni donna che mi è vicino. Mi raccomando. Francesca è un attrice top, è una bravissima persona, amatela’