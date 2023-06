Francesca Cipriani, il marito Alessandro Rossi ha già un figlio: chi è l’ex compagna

Francesca Cipriani è una delle showgirl più esplosive e amate del panorama televisivo italiano. Conosciuta al grande pubblico per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, ha coronato il suo sogno d’amore sposando il suo fidanzato Alessandro Rossi. Ma chi è l’uomo che le ha rubato il cuore? E cosa sappiamo della sua vita precedente? Scopriamo insieme alcuni dettagli sulla storia d’amore tra Francesca e Alessandro, e sul figlio che lui ha avuto da una precedente relazione.

Alessandro Rossi e Francesca Cipriani: la proposta di matrimonio in diretta tv

La storia d’amore tra Francesca Cipriani e Alessandro Rossi è nata nel 2021, quando i due si sono conosciuti a una cena grazie ad alcuni amici in comune. Da allora, la coppia non si è più lasciata e ha vissuto momenti di grande felicità e complicità. Il culmine del loro rapporto è arrivato durante la partecipazione di Francesca al Grande Fratello Vip 6, quando Alessandro le ha fatto una sorpresa in diretta tv e le ha chiesto di sposarlo. “Voglio chiederti se vuoi diventare mia moglie, perchè io voglio invecchiare con te”, le ha detto lui inginocchiandosi davanti a lei con un anello in mano. Francesca non ha esitato a dire sì, scatenando l’emozione di tutti i presenti in studio e a casa.

Il matrimonio da favola a Roma

Dopo la proposta di matrimonio, Francesca e Alessandro hanno iniziato a organizzare il loro giorno più bello, scegliendo come location la splendida città di Roma. Il 3 dicembre 2022, i due si sono sposati nella basilica di San Bartolomeo all’Isola Tiberina, davanti a tanti amici vip e parenti. Tra gli ospiti, spiccavano i nomi di Alex Belli, Delia Duran, Jessica Selassié, Sophie Codegoni, Manila Nazzaro, Aldo Montano, Carmen Russo, Myss Keta, Raffaella Fico e molti altri. Grande assente, invece, il conduttore Alfonso Signorini, che avrebbe dovuto essere il testimone della sposa ma che ha disertato all’ultimo momento per un impegno personale. Al suo posto è subentrato Giucas Casella. La festa è proseguita in un castello alle porte della Capitale, dove gli sposi hanno brindato con gli invitati e si sono scambiati dolci effusioni.

Il figlio di Alessandro Rossi da una precedente relazione

Prima di incontrare Francesca Cipriani, Alessandro Rossi ha avuto una relazione con un’altra donna, dalla quale ha avuto un figlio. Si tratta di un bambino di circa 10 anni, che vive con la madre e che vede il padre regolarmente. Non si conosce molto dell’ex compagna di Alessandro, ma pare che i due abbiano mantenuto un buon rapporto per il bene del figlio. Anche Francesca si è mostrata affettuosa e disponibile nei confronti del bambino, dimostrando di volergli bene come se fosse suo. La showgirl ha infatti dichiarato di avere un ottimo rapporto con il figlio del marito e di considerarlo parte della sua famiglia.

Il desiderio di diventare genitori

Francesca Cipriani e Alessandro Rossi non vedono l’ora di allargare la famiglia e di avere un figlio tutto loro. La showgirl ha infatti confessato di essere in attesa della cicogna e di lavorare sodo per realizzare il suo sogno. “Siamo in attesa della cicogna, non vediamo l’ora di diventare mamma e papà e di avere un figlio. Vi faremo sapere, per ora work in progress”, ha detto lei al settimanale Chi. Francesca ha poi aggiunto di voler essere una mamma con la M maiuscola, una mamma a 360 gradi, molto presente e attenta alle esigenze del suo futuro bebè. Non resta che augurare a Francesca e Alessandro tanta felicità e di realizzare presto il loro desiderio.