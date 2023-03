Francesca Reggiani, chi è la figlia Enrica Accascina: età, lavoro, chi è il padre

La nota comica e attrice Francesca Reggiani sarà ospite a Verissimo e si racconterà a cuore aperto a Silvia Toffanin: dalla carriera alla vita privata. Parlerà della sua adorata figlia e del loro rapporto speciale. Siete curiosi e volete saperne di più? Ecco chi è Enrica Accascina e tutto quello che sappiamo su di lei.

Cosa sappiamo sulla figlia di Francesca Reggiani

Enrica Accascina è figlia di Francesca Reggiani e del suo ex compagno misterioso. I due sono stati insieme per 7 anni, fino al 2004, anno in cui hanno deciso di separarsi e prendere strade diverse. Enrica Accascina nasce nel 1995 a Roma, dopo il divorzio dei genitori rimane con la madre e cresce con lei. Ad oggi ha 27 anni, è una ragazza intelligente e studiosa. Si è Laureata all’Università Luiss di Carlo Guidi a Roma in Economia e Marketing con una specializzazione in Management. Non ama i riflettori, quindi non si hanno molte informazioni sulla sua vita, ma pare che ad oggi lavori con Product Manager per Arkage, una delle maggiori aziende pubblicitarie in Italia.

Il rapporto speciale con la madre

Enrica Accascina e la madre Francesca Reggiani hanno sempre avuto un rapporto molto speciale. Lei considera la figlia un vero e proprio dono, dato che ha avuto tre interruzioni di gravidanza non volontarie prima che nascesse la sua adorata Enrica, a cui ha ha voluto dare il nome di sua madre. L’attrice l’ha sempre lodata, definendola una persona molto intelligente, capace e autonoma sin da piccola. Ha raccontato anche di aver comprato un marsupio svedese quando Enrica era piccolissima, così la portava sempre in giro con sé in collo e giravano il mondo assieme.

Chi è il padre?

Il nome del padre di Enrica non è mai stato reso noto, perché Francesca Reggiani ha sempre richiesto la massima privacy su questo. Non sappiamo se il misterioso padre e la figlia siano in buoni rapporti, anche perché lei ha un profilo social molto intimo e privato con pochissimi followers, cioè soltanto le persone che fanno parte della sua vita reale. La madre condivide alcune foto con la figlia sul suo profilo, in uno degli ultimi post la vediamo con Enrica insieme a giro per musei a Parigi e sembrano divertirsi sempre molto insieme. Per questo, viaggiano spesso insieme e ad ogni occasione buona l’attrice dice di essere davvero molto orgogliosa della figlia.