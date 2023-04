Francesco Rutelli, chi sono i figli: età, lavoro, oggi e vita privata

Francesco Rutelli è uno scrittore e politico italiano ed è stato Sindaco di Roma dal 1993 al 2001. Oggi ha 68 anni (ne compirà 69 a giugno). Sulla sua carriera professionale, dai suoi incarichi in politica (e non solo nella Capitale) ai testi pubblicati, sappiamo praticamente tutto; che dire però della sua vita privata? Com’è noto Rutelli è sposato con la giornalista e conduttrice tv Barbara Palombelli: ma sapevate che la coppia ha ben quattro figli? Cerchiamo dunque di saperne di più con questo articolo.

Chi sono i figli di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli

Francesco Rutelli è sposato dal 1982 con la giornalista Barbara Palombelli. La coppia quest’anno compirà 41 anni di matrimonio! Dalla loro unione è nato Giorgio proprio nel 1982: lui è il primogenito nonché l’unico figlio naturale di Rutelli e della Palombelli. Sì perché gli altri tre figli sono stati tutti adottati: i loro nomi sono Serena, Monica e Francisco. Quest’ultimo è stato adottato nel 1993 mentre nel 2000 sono arrivate in casa le altre due figlie. Oggi dunque la loro è una famiglia allargata che peraltro si è ulteriormente ingrandita con l’arrivo dei nipoti (Carlo Stefano e Bryan).

Cosa sappiamo sui figli della coppia

Francisco, il primo ad essere adottato come visto, è originario dell’Ecuador ed è proprio lì che ha incontrato i suoi nuovi genitori prima del trasferimento in Italia. Con tutti i loro figli Barbara Palombelli e Francesco Rutelli hanno instaurato un legame speciale: queste ad esempio le parole dell’ex Sindaco di Roma rilasciate nel corso di un’intervista a Verissimo in una puntata del 2021.

“Ognuno di loro ci ha fornito un insegnamento unico e speciale. Non è facile adottare un bambino che ha una storia importante pregressa. Ci hanno dato davvero tanto”

La figlia Serena al GF Vip

Nel 2019 invece la figlia Serena aveva partecipato al Grande Fratello Vip. Era diventata uno dei personaggi più seguiti di quell’edizione perché durante il programma aveva ricevuto una lettera dalla sua mamma biologica. La reazione della ragazza però è stata quasi impassibile. Non accettò infatti le parole della mamma biologica perché pensava fosse tutto per visibilità e non un gesto basato su sentimenti veri.