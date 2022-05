Franco Fasano: chi è, età, carriera, canzoni, E quel giorno non mi perderai più, moglie, figli e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche il cantautore e compositore Franco Fasano, che si racconterà a cuore aperto, tra vita privata e carriera costellata di successi.

Dall’esordio al Festival di Sanremo ai successi di Franco Fasano

Franco Fasano, all’anagrafe Gianfranco Tommaso Fasano, è nato ad Albenga il 30 giugno del 1961 ed è un noto cantautore e compositore. Il suo esordio ufficiale è stato a Sanremo nel 1981 con il brano ‘Un isola alle Hawaii’, poi negli anni ha partecipato, sempre come interprete, ad altre tre edizioni del Festival: nel 1989 nella sezione Nuove Proposte con ‘E quel giorno non mi perderai più’, nel 1990 con ‘Vieni a stare qui’ e l’ultima nel 1992, in coppia con Flavia Fortunato, con ‘Per niente al mondo’.

Il brano ‘E quel giorno non mi perderai più’ si può considerare fondamentale nella sua carriera, perché da lì Fasano ha deciso di dedicarsi alla musica sì come autore, ma anche come cantante. Nel 1990, infatti, ha pubblicato il suo primo album, poi ne sono seguiti altri quattro di successo.

La carriera da autore: ecco per chi ha scritto le canzoni

Negli anni Fasano ha firmato, come autore, numerosi brani per altri artisti fra cui: Peppino Di Capri, Ti lascerò per Fausto Leali e Anna Oxa, Io amo e mi manchi di Fausto Leali, Drupi, Fiordaliso. Ma non solo.

Negli anni ’80, insieme al compositore Martinez, ha prestato la sua voce per il jingle di un famoso marchio di gelati, poi si è occupato di musica per bambini e ha scritto numerosi brani per i festival Zecchino d’oro e Ambrogino d’oro. Nel 2013 e nel 2014, infatti, è stato coordinatore artistico dello Zecchino d’oro e nel 2021, invece, ha pubblicato la sua biografia, curata da Massimiliano Beneggi e intitolata ‘Io amo’, come il brano che ha scritto per Leali.

La moglie e la nascita dei due figli

Ma veniamo alla vita privata. Il cantautore è sposato e ha due figli: Emanuele, nato nel 1994, e Delia, di due anni più piccola, venuta al mondo nel 1996.

Instagram: Franco Fasano e i social

Su Instagram Franco Fasano ha un profilo e con l’account @franco_fasano vanta oltre 2.000 followers.