Gabriella Golia: chi è, età, carriera, cosa fa oggi, chi è il marito, figlio, foto e Instagram

Gabriella Golia sarà ospite oggi negli studi di Verissimo e rilascerà un’importante intervista a Silvia Toffanin. Da un po’ si era ritirata dagli schermi televisivi, sapete perché? Ecco tutte le informazioni sulla sua vita privata e sul suo matrimonio che l’ha portata lontano dalla tv.

Gabriella Golia: chi è, età, carriera

La conduttrice è nata a Milano il 2 febbraio 1959, ha 64 anni e non si è mai allontanata dalla sua città natale. Del segno dell’acquario e dal carattere forte, ecco chi è questo volto della tv italiana. Si diploma in ragioneria e debutta in tv già nel 1978 con piccoli ruoli: inizialmente è conduttrice televisiva per Antenna Nord. Negli anni ’80 entra nel panorama Rai come valletta al fianco di Raimondo Vianello e Claudio Lippi. Due anni dopo diventa conduttrice di Italia 1 e da qui la sua carriera decolla. Negli anni ha condotto e presentato vari programmi sulla Mediaset e sulla Rai al fianco di Gerry Scotti. Negli ultimi anni ha deciso di ritirarsi per dedicarsi alla sua famiglia.

Chi è il marito di Gabriella e chi è il figlio

La conduttrice vanta una storia d’amore lunga oltre trent’anni insieme a Marco Alloiso. Non si sono mai allontanati e hanno sempre dichiarato di essere perfetti l’una per l’altro. La coppia ha deciso di sposarsi solo nel 2003. Anni prima, nel 1998 hanno avuto un figlio: Tommaso. Il figlio ha oggi 24 anni e compare sui social della madre con la corona d’alloro dopo la laurea in giurisprudenza e davanti la torta del suo recente compleanno. Nella foto c’è anche una ragazza, sarà la compagna del figlio?

Foto e Instagram della conduttrice, cosa fa oggi?

Gabriella Golia è presente e molto attiva sia su Instagram sia su Facebook e vanta quasi 20.000 followers. Ecco come si presenta nella sua biografia: “Conduttrice tv e attrice. Mediaset. Innamorata delle arti e della danza in generale“. Nei suoi post compaiono spesso i suoi due cagnolini del cuore: Mirtilla e Camilla. Ad oggi si dedica a piccoli ruoli nella tv italiana e a fare alcune comparse sullo schermo, ma per conoscere tutti i dettagli potrete seguire oggi l’intervista che rilascerà a Silvia Toffanin.