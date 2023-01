Gabriella Golia, marito Marco Alloisio: età, carriera, lavoro, figli e vita privata

Il marito di Gabriella Golia si chiama Marco Alloisio e ha avuto una vita intensa e dedita al prossimo. Lei rilascerà un’intervista a Silvia Toffanin negli studi di Verissimo proprio oggi pomeriggio. Se siete curiosi di saperne di più sulla vita di Marco e sui segreti della coppia? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui.

Marco Alloisio: età, carriera e lavoro

Marco Alloisio è nato a Milano nel 1952, ha 71 anni ed è nato sotto il segno del capricorno il 17 gennaio. Ha sempre dedicato la vita agli altri e il suo lavoro è quello di medico chirurgo. Si è laureato in medicina a pieni voti nel 1976, nel 1981 consegue la specialistica in chirurgia, 3 anni dopo in oncologia medica e conclude gli studi nel 1987 con la specialistica in chirurgia toracico polmonare. La carriera come medico è brillante e ad oggi ricopre vari ruoli di rilievo: è responsabile e coordinatore delle operazioni di Humanitas Center, membro di varie commissioni mediche e presidente della fondazione Umberto Veronesi.

Gabriella Golia e il marito Marco

I due si sono conosciuti proprio a Milano, ma non hanno mai raccontato nei dettagli il loro primo appuntamento. La storia d’amore è molto longeva: dura da più di 30 anni e ancora si amano moltissimo. Sono convolati a nozze nel 2003, ma il loro unico figlio è nato 5 anni prima, nel 1998. Il figlio Tommaso è laureato in giurisprudenza ed è l’orgoglio dei suoi genitori.

Vita privata di Marco Alloisio

Dettagli sulla vita privata del medico non sono noti e non ha neanche profili social. D’altronde, fa un lavoro molto diverso dalla moglie, che lo porta ad essere molto impegnato negli ospedali. Sul profilo social di Gabriella, però, tra le varie foto con vip e attori famosi, c’è anche una foto di famiglia che li ritrae tutti e tre insieme, avvolti da grande affetto.