Gabriella Pession, chi è il figlio: età, foto, dove vive e vita privata

Gabriella Pession: vita privata e dove vive

La vita privata dell’attrice italo-americana che ha fatto sognare il pubblico con tutti i suoi film, ha da sempre una vita privata piuttosto stabile e tranquilla. Ha fatto parlare di sé sui giornali di gossip per la relazione con il collega Sergio Assisi, ma i due si sono poi lasciati nel 2011. L’anno dopo ha incontrato l’amore della sua vita: Richard Flood, un attore irlandese. Tra loro è stato subito amore e dopo un anno è nato il loro primo figlio. Nel 2016 sono convolati a nozze in Irlanda, in un cottage nella provincia di Dublino ed è stata una giornata da sogno. Attualmente pare che la coppia viva felicemente a Los Angeles.

Chi è il figlio dell’attrice?

Gabriella Pession è diventata mamma a quasi 38 anni del piccolo Giulio. Da sempre, ha voluto raccontare la sua esperienza della gravidanza e la maternità per sfatare alcuni miti. In un’intervista ha raccontato di aver voluto vivere quei mesi a Dublino, lontano dal lavoro. Non sono stati momenti facili, perché pare sia caduta anche in una depressione post-parto che la portava a piangere per giorni interi apparentemente senza motivo. Ha raccontato a Vanity Fair: “Le difficoltà ci sono. Credo che l’amore con questo esserino che ti piomba tra le braccia sia immediato, ma cresce nella cura, nel conoscersi”. Ha continuato: “Basta con queste attrici che dopo due giorni dal parto sono già in tv!”. Non ha mai mancato un’occasione per ribadire quanto sia bravo il papà di Giulio: attento, presente e affettuoso, come ogni genitore dovrebbe essere.

Il piccolo Giulio: età e foto

Il piccolo Giulio è il figlio di Gabriella Pession e Richard Flood ed è nato nel 2014. Ad oggi ha da poco compiuto 8 anni e ha dei lunghi capelli biondi. Appare spesso negli scatti sul profilo della madre, ma lei ci tiene molto alla sua privacy, per cui censura sempre il volto. Sono molto uniti e si vogliono un gran bene. Ecco un dolce scatto del giorno del suo compleanno: