Gennaro Esposito: chi è, età, carriera, vita privata, curiosità, tutto sullo chef

Domenica In. Torna l’appuntamento con Domenica In, immancabile come da tradizione con lei, la zia di tutti gli italiani a condurre la puntata tra ospiti, rivelazioni e curiosità: Mara Venier. Ospite della puntata in onda oggi, domenica 24 aprile, sarà proprio lo chef Gennaro Esposito che svelerà anche alcuni trucchi della sua preziosa cucina. Siete pronti a conoscerlo meglio?

Chi è lo chef Gennaro Esposito

Gennaro Esposito è nato a Vico Equense il 31 marzo del 1970. Ha studiato presso la locale scuola alberghiera e ha conseguito l’attestato di cucina nel 1988. Nel 1992 ha inaugurato il suo primo ristorante ‘Torre del Saracino’ alla marina di Seiano. Nel 2001 ha ottenuto la sua prima stella Michelin. Sono del 2003, invece, le “Tre Forchette” del Gambero Rosso. Lo stesso anno, tra l’altro, in cui nasce anche Festa a Vico, tre giorni dedicati all’alta cucina con chef affermati e giovani promesse.

Gli esordi e la preparazione all’estero

Da sempre ha vissuto, sin dalla sua infanzia, a contatto con la terra e i prodotti tipici della sua regione perché, come di recente ha dichiarato durante un’intervista: “Mia mamma e mio nonno avevano dei terreni a mezzadria, quindi da sempre a casa mia ho avuto la fortuna di mangiare, conoscere e capire il valore dei prodotti naturali”. Una passione, quella culinaria, profondamente radicata nelle sue origini e nelle tradizione della sua famiglia. Uno sprint deciso alla sua arte culinaria gli proviene sicuramente da uno stage seguito nelle cucine di Gianfranco Vissani, dopo aver svolto molteplici e variegate esperienze lavorativa in Francia nelle cucine di Alain Ducasse e Frank Cerutti.

Leggi anche: Domenica In, anticipazioni puntata 24 aprile 2022: chi sono gli ospiti

La sua filosofia culinaria

In una recente intervista, lo Chef Esposito ha dichiarato che: “I ricordi legati alla mia infanzia, i segreti della cucina di mia mamma, i prodotti della mia terra sono le leve principali della mia formazione”. Dunque, ecco che alla base della sua filosofia, inevitabilmente c’è un profondo amore per le sue origini e la tradizione. Poi ha aggiunto: ”Quando oggi elaboro la mia cucina, metto nei miei piatti i gusti e i concetti di ciò che mi è stato tramandato”.

Tradizione e innovazione nei piatti

Un mix di tradizione e innovazione, ecco il suo segreto, e con quel tanto che basta di fantasia per valicare sempre i limiti culinari: ”La fantasia, unita alla conoscenza, e alla dimestichezza nell’uso degli ingredienti, permette di non porsi limiti nella preparazione di un piatto”.

La vita privata dello chef campano

Gennaro Esposito ha una vita privata molto equilibrata, sebbene le informazioni in nostro possesso siano davvero scarse al momento. Si è sposato felicemente con Ivana D’Antonio. La coppia ha due figli: Emanuele e Isabella.

Gennaro Esposito: curiosità