GF VIP 7, Edoardo Donnamaria ha bestemmiato? Il concorrente rischia la squalifica

Grazie alle vicende che quotidianamente vedono protagonisti i gieffini, la casa del Grande Fratello Vip non smette di regalare sorprese ai propri telespettatori. Questa volta al centro dell’attenzione è finito Edoardo Donnamaria il quale è stato chiamato in confessionale e sentendo il proprio nome avrebbe pronunciato una frase blasfema. Cosa succederà adesso, ci saranno dei provvedimenti per il ragazzo?

GF VIP, Edoardo Donnamaria bacia Alberto De Pisis: cosa sta succedendo, il rapporto con Antonella

GF VIP 7, Edoardo Donnamaria ha bestemmiato?

Come anticipato, Edoardo Donnamaria è stato chiamato dagli autori del programma in confessionale e aspettandosi da loro delle notizie non proprio positive avrebbe pronunciato una bestemmia. Il video è diventato subito virale in rete ma adesso gli autori dovranno verificare con precisione se si sia effettivamente trattato di una frase blasfema o meno. Tuttavia, se l’accaduto fosse confermato, le regole del reality parlano chiaro. Donnamaria rischia quindi di essere squalificato dal programma?

I precedenti

Non è la prima volta che nel loft si verificano tali situazioni. Episodi analoghi si sono ad esempio avuti con Luca Salatino, Perez e Gnocchi i quali sono ‘scivolati’ pronunciando proprio delle bestemmie. Tuttavia, nei casi appena citati gli autori del programma e Signorini non hanno riscontrato alcune frase blasfema; pertanto, il regolamento nel reality non è mai stato violato. Alla luce dei fatti, il giovane Edoardo sarà graziato o verrà qualificato? Non ci restare che aspettare la puntata di questa sera e scoprirlo!