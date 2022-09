GF VIP 7, il giornalista del TG1 Attilio Romita nel cast del reality? L’indiscrezione

Il giornalista del TG1 Attilio Romita potrebbe essere nel cast del GF VIP 7. L’indiscrezione del settimanale Oggi parla di Attilio Romita nei panni di un concorrente del reality show.

Leggi anche: Perché Patrizia Groppelli non partecipa al GF VIP 7? La spiegazione

Attilio Romita nel GF VIP 7: “Sarebbe un sogno”

Pare che nella casa più spiata dagli italiani potrebbe esserci il noto giornalista del primo TG nazionale: “Oggi vi può anticipare che Romita realizzerà un suo vecchio sogno: entrare nella casa più spiata dagli italiani…”

Quello di Attilio Romita è un nome nuovissimo nel mondo dei reality e anche piuttosto curioso, ma in realtà già lo scorso anno è stato accostato al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini dopo una sua dichiarazione al settimanale Chi: “Il mio sogno sarebbe tornare in pista con un reality. Seguo tutte le puntate del Grande Fratello Vip, trovo che sia un vero esperimento sociale. Ho la valigia già pronta. Finalmente farei vedere a tutti che oltre al mezzobusto c’è un uomo giocherellone, ironico, che sa cucinare”, aveva detto.

Leggi anche: Rita Dalla Chiesa dice no al Grande Fratello Vip, ma si candida con Forza Italia

Grande Fratello Vip: anche Gegia nel cast?

In queste ultime settimane anche il nome dell’attrice Gegia è stato accostato al cast del reality show di Alfonso Signorini. L’artista ha confessato di essere ancora in vacanza e che sicuramente saprà qualcosa in più quando tornerà a Roma: “Sono in vacanza a Gallipoli e mi sto godendo il mare della mia terra…Non so ancora niente…Quando tornerò a Roma, lo saprò…”, ha detto al settimanale Nuovo.