GF VIP 7, volto di Forum nel cast del Reality: chi è, i nomi dei concorrenti

Manca poco alla nuova edizione del Grande Fratello Vip e le indiscrezioni sui concorrenti che faranno parte della casa più spiata di Italia non si fanno certo attendere. Uno degli ultimi chiacchiericci che sta rimbalzando in queste ore è la presenza, nel reality condotto da Signorini, di un volto noto della trasmissione Forum. Di chi si tratterà?

Grande Fratello Vip 7: le prime indiscrezioni sul cast

Come detto, i rumors sui presunti partecipanti alla nuova edizione del Reality di Canale 5 non mancano. A riguardo, una delle indiscrezioni maggiormente presenti sul web è quella che vede la partecipazione di Edoardo Donnamaria, volto noto della trasmissione Forum in onda su Rete 4.

Gli indizi

Proprio ieri ecco che sono spuntati i primi indizi sulla pagina ufficiale del reality: ‘Ecco che arriva un nuovo indizio. Un vippone ha lasciato questa “traccia” che lo rappresenta…avete qualche idea?’ Queste parole sono state poi accompagnate da una canzone di Fulminacci.

Insomma, le svariate analogie sul suo profilo Instagram unite alla colonna sonora fanno ricadere ‘i sospetti’ proprio su Donnamaria. Non ci resta che attendere l’inizio del programma e scoprirlo!