GF VIP 7, il reality verrà rimandato? Ecco perché, quando inizia

Partenza rimandata per la nuova edizione del Grande Fratello VIP? Sembrerebbe proprio di sì stando ad alcune indiscrezioni emerse nelle ultime ore. Mentre insomma si stanno limando gli ultimi dettagli del programma e praticamente siamo ad un passo dal lanciarci nei gossip di rito circa i concorrenti ecco dunque la notizia di un possibile slittamento del reality. Ma qual è la causa?

Grande Fratello Vip rimandato a causa delle elezioni?

Niente paura. Di mezzo non ci sarebbero problemi con la produzione o con la Rete, anzi. In realtà la motivazione sarebbe esclusivamente legata ad un’opportunità, diciamo così, ma anche e soprattutto per problemi logistici legati all’esercizio del diritto di voto per i concorrenti. L’avvio del Gf Vip 7 è infatti previsto per il 19 settembre: ma proprio nel weekend successivo sono in programma le elezioni politiche. Come fare dunque per far votare i concorrenti? E dal punto di vista degli ascolti sarebbe conveniente “piazzarsi” in una settimana in cui, verosimilmente, tutta l’attenzione sarà catalizzata dalle elezioni Nazionali?

Quando potrebbe iniziare il programma

Al netto di tutto questo, che, precisiamo, al momento è comunque solo nel campo delle ipotesi diversi sono gli scenari che si prospetterebbero. Iniziare il 19 come previsto significherebbe “impedire” di fatto ai concorrenti di votare; oppure, qualora si optasse per farli uscire temporaneamente dalla casa più spiata d’Italia proprio per rispettare l’esercizio al voto, comunque servirebbero poi cinque giorni di pausa forzata prima del rientro dei “vipponi” a causa della quarantena. Oltre al fatto, come detto, dell’opportunità in termini di ascolti. Ecco che allora entra in gioco la possibilità dello slittamento del programma: tutto rimandato al 3 ottobre per evitare ogni possibile problema.