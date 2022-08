GF VIP 7, Sarah Altobello nel cast? Ecco chi sono i concorrenti del reality

Sembrava così lontano, eppure manca davvero poco all’inizio del Grande Fratello Vip. La casa più spiata d’Italia tra poche settimane riaprirà le porte e accoglierà altri ‘vipponi’, personaggi del mondo dello spettacolo pronti a mettersi in gioco, a raccontarsi a cuore aperto. Dopo l’ufficialità di Giovanni Ciacci, non si placa il toto nome: chi parteciperà? E chi farà parte del cast? Le ultime indiscrezioni parlano di Sarah Altobello come possibile concorrente.

Sarah Altobello nella casa del GF VIP

Stando all’indiscrezione rilanciata da iGossip.it, Sarah Altobello sarà una delle concorrenti della settima edizione del GF VIP. Come spiega il portale, una “fonte molto accreditata e vicina a Mediaset ha svelato in anteprima che l’ex naufraga dell’Isola dei famosi, showgirl e sosia dell’ex first Lady Melania Trump, sarà una delle prossime protagoniste del GF VIP7”. L’opinionista, spesso ospite fissa di Barbara D’Urso, pare aver superato il provino. Chissà!

Chi sono gli altri concorrenti

Ancora ‘mistero’ sui concorrenti che andranno ad animare la casa del GF VIP. Per il momento pare che parteciperanno Antonino Spinalbese, George Ciupilan, Giovanni Ciacci e Pamela Prati: ma sarà davvero così? E a loro si aggiungerà il nome di Sarah Altobello? Non ci resta che aspettare e capire!