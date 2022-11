GF VIP 7, svelati i nuovi concorrenti: ecco chi entra stasera nella casa del Grande Fratello Vip, i nomi

Tutto pronto per l’ingresso di nuovi “vipponi” all’interno della casa del Grande Fratello vip. Già stasera dovrebbero fare il loro ingresso nella casa di Cinecittà sei volti noti scelti dal conduttore Alfonso Signorini a rimpinguare le fila dei coinquilini della casa più spiata degli italiani. Il progetto di far proseguire il reality fino ad aprile 2023 necessita di nuovi concorrenti, vista anche l’eliminazione di diversi concorrenti avvenuta nel corso di questo primo mese di trasmissione.

Chi sono i nuovi “vipponi”

Sono sei i volti nuovi che faranno il loro ingresso nella casa del Gf vip e si tratta di Luca Onestini, ex tronista di Uomini e Donne ed ex gieffino, ma anche influencer con un milione di follower al suo attivo; Luciano Punzo, presente anche i n altri reality come Temptation island e Pechino Express; Sarah Altobello nel 2019 naufraga dell’Isola dei famosi e nota come sosia di Melania Trump; Oriana Marzoli concorrente di Supervivientes e Gran Hermano vip versioni spagnole de l’Isola dei famosi e Grande fratello vip e, infine, Micol Incorvaia, ex di Edoardo Donnamaria, che per la prima volta prende parte a un reality.