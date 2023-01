GF VIP, Andrea Maestrelli contro l’ex Nicole Murgia: ‘Mi menava’, le dichiarazioni nella puntata di ieri

Negli ultimi giorni sono emerse verità sconcertanti sul rapporto che ha legato, in passato, due vipponi: Andrea Maestrelli e Nicole Murgia. È stato Andrea a raccontare di essere finito in ospedale a causa di aggressioni subite da parte di Nicole, ma ha anche fatto sottintendere che ci sarebbe dell’altro… Nicole, dal canto suo cerca di difendersi ridimensionando il racconto del suo ex.

Andrea aveva raccontato a Edoardo quanto era successo con Nicole

La prima volta che si è sentito parlare di violenza tra l’ex coppia è stato quando Maestrelli ha raccontato a Edoardo Tavassi di essere finito due volte in ospedale a causa di aggressioni da parte della Murgia. Fatti che sono stati sviscerati anche durante la diretta di ieri sera da Alfonso Signoni. E sull’argomento è itnervenuto proprio Andrea che ha voluto chiarire: “Posso non avere una grande stima di Nicole come donna, ma l’ho conosciuta anche come madre e come amica e ho un’alta considerazione di lei in quel senso. Vorrei la conosceste indipendentemente da quello che è successo tra me e lei quest’estate. Purtroppo la cosa è uscita. Io non avrei mai tirato fuori la storia dei piatti o che si è innamorata di un altro”.

La discussione tra Andrea e Nicole si anima in studio

Sulla questione interviene anche Nicole che senza mezzi termini dice: “Sull’ospedale è vero, è scivolato un piatto e si è tagliato e forse gli hanno messo un punto. Gli menavo? Direi più spintoni all’interno delle discussioni. Le due volte che dice in ospedale non le so proprio. Io voglio tutelare chi c’è fuori e non voglio dire nient’altro”. Ma l’intervento di Nicole stizzisce Andrea che interviene nuovamente: “Ma devo mostrare i referti? Lei è molto più pronta a parlare di me davanti alle telecamere, mi sono sfogato con un mio amico ma mi dispiace sia uscita questa cosa. Non sminuirò mai Nicole per elevare me”.

I toni diventano più accesi, la discussione si anima in un programma di intrattenimento e il conduttore decide di cambiare argomento soffermandosi solo sul fatto che “esistono anche situazioni di donne che trattano male uomini. Senza legarlo a Nicole e alla vostra situazione”.