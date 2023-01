GF VIP, Andrea Maestrelli e Nicole Murgia erano fidanzati? Il tradimento di lei con il migliore amico di lui

Nicole Murgia e Andrea Maestrelli sono stati insieme per un breve periodo e si sono lasciati prima del loro ingresso nella Casa più spiata dagli italiani, quella del Grande Fratello Vip. Ora vengono fuori alcuni retroscena sulla storia d’amore tra i due. Notizie di percosse e tradimenti. Ma andiamo a vedere cosa hanno raccontato ai loro coinquilini.

Una storia finita con botte e tradimenti

Nicole non ha fatto mistero di aver mandato il suo ex in ospedale a causa di piatti lanciati in faccia. E anche Andrea ha raccontato di essere stato aggredito in più occasioni, ma si è anche soffermato sui messaggi che Nicole avrebbe mandato a un altro ragazzo. A Daniele Del Moro Andrea Maestrelli ha spiegato: “Dice le cose come le pare a lei per pararsi il didietro. Però non è stato solo quello che ha detto, c’è di più. Adesso io non parlo per lei. Ma che sta a fa? Ha due bambini a casa dai. Io non parlo perché non voglio che poi il mio nome fuori venga associato a queste cose brutte. Non voglio arrivare a parlare, spero non mi ci portino e non succeda. Perché passare da scemo non ce passo. Perché non è stato solo quello che ha detto lei, sono successe cose più grosse. Lei ha detto ‘ce l’hai con me perché mi sono innamorata di un altro’. Non è proprio così ve lo assicuro! Ad oggi ci sono passato sopra e ho lasciato perdere…”.

Il racconto di Andrea

Nonostante il tentativo di custodire i segreti, almeno finché non gli dovessero servire per difendersi Andrea si lascia scappare un altro comportamento della sua ex che lo ha lasciato basito: “Ho le prove di quello che dico. E come se non bastasse li ho pure visti. Te non hai capito, io il giorno dopo li ho anche beccati insieme! Sì a cena erano insieme. Il giorno dopo che ci siamo lasciati. Lei era venuta in vacanza in Sardegna con me e la mia famiglia e…

Nicole si difende

Anche la Murgia però cerca di difendersi dagli attacchi di Andrea ed è nel confessionale che in merito a quanto appena confessato dal suo ex sottolinea: “Non è andata come dice lui. Tanto che l’altro ragazzo tirato in ballo gli ha detto ‘guarda che ti stai sbagliando di grosso’. A quanto pare ragazzi io continuo a sbagliare tutto nella vita. Ogni volta finisco io a terra”.

Due posizioni antitetiche quelle di Nicole e Andrea che non hanno chiarito alcunché, anzi hanno messo in confusione sia gli altri condomini sia il pubblico a casa. Le botte ci sono state? E Nicole ha tradito? Probabilmente nel corso del GF Vip riusciremo a capirci qualcosa di più.