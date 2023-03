GF VIP, Antonella Fiordelisi contro Micol: ‘Sono io la protagonista’

In questa edizione del Grande Fratello Vip una delle donne che maggiormente si è fatta, e sti sta facendo ancora, notare è la campana Antonella Fiordelisi finita ancora una volta al centro delle polemiche. Prima il suo altalenante rapporto con l’ex gieffino, squalificato, Edoardo Donnamaria ed ora una discussione con alcune concorrenti. Cosa sarà accaduto e chi sono i protagonisti della discussione?

Lite al GF VIP tra Antonella Fiordelisi e alcune vippone della casa

Il diverbio ha visto protagoniste Antonella Fiordelisi, Micol Incorvaia, Milena Miconi e Giale De Donà. In particolare, la 25enne campana era convinta che le donne stessero parlando di lei si è così avvicinata per chiedere spiegazioni ed è scoppiata la lite. Micol Incorvaia, Milena Miconi e Giale De Donà erano in cortiletto e stavano parlando delle discussioni che ci sono state nel loft quanto si è avvicinata loro la Fiordelisi: ‘Basta frecciatine, siamo alla fine, stiamo da sei mesi qui. Ho capito che stavate parlando di me’ ha detto la 25enne senza sapere realmente quale fosse il tema affrontato dalla sue compagne. A questo punto, la replica di Micol non è tardata ad arrivare: ‘Non stavo parlando di te, non sentirti protagonista’. ‘Per tua sfortuna lo sono’, ha poi detto Antonella. ‘Ah si, non me ne era accorta’, ha detto a sua volta Micol e poi ancora la Fiordelisi: ‘Forse te ne renderai conto quando usciremo di qui’. Uno scambio di battute veloce, incalzante e certamente non dei più gentili quello avvenuto tra le due ragazze. Inutili poi le parole di Milena Miconi che ha confermato la versione dell’Incorvaia. Solo quando è intervenuta Giaele la Fiordelisi ha poi spiegato: ‘Ecco Giaele, con te si può parlare, ti ascolto. Micol parla solo di me. Parli di me, basta, se non le hai avute le clip, non le hai avute’, ha poi continuato la 25enne rivolgendosi sempre a Micol.