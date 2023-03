GF VIP, Antonella viene eliminata e Nikita le scrive una lettera: ‘Grazie per il tuo amore’

Nikita Pelizon ha scritto una lettera ad Antonella Fiordelisi. Com’è noto, la 25enne campana che senza dubbio è stata tra le protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip ieri è andata a casa. Nikita ed Antonella erano molto amiche e per la gieffina è stato difficile salutarla. L’uscita della 25enne dal loft ha lasciato tutti senza parole, al punto tale che in molti credevano si trattasse di uno scherzo e che, anzi, la Fiordelisi sarebbe presto entrata a far parte del novero dei finalisti.

GF VIP, la mamma di Antonella Fiordelisi scrive a Berlusconi: ‘Fate uscire mia figlia’, cosa è successo

La lettera di Nikita Pelizon alla Fiordelisi

Ora, a seguito dell’eliminazione di una delle sue più strette amiche nella casa, la gieffina Nikita Pelizon dopo la diretta si è isolata nella sua stanza e ha scritto una lettera di ringraziamento alla Fiordelisi. Parole di ringraziamento e di affetto quelle rivolte dalla Pelizon alla Fiordelisi, impresse su un sacchetto con un pennarello di colore verde e aventi come obiettivo anche quello di ringraziarla per il percorso fatto assieme nella casa. L’amicizia tra le due è nata e si è cementata con il tempo, diventando – con il passare dei giorni – sempre più sincera e forte. “Scricciola grazie di tutto l’amore, affetto, sostegno, tempo, bellissime risate e ricordi che mi hai fatto vivere. Ci siamo spese l’una per l’altra e ti voglio bene. Non era un “sola”, ma sole contro tutti. Ci vediamo fuori. Tifa per me e goditi il tuo amore Edoardo’. Queste le parole rivolte alla Fiordelisi dalla Pelizon e come lei stessa a ricordato, le due si sono aiutate, capite e sostenute a vicenda, facendo scudo con il resto del gruppo che ha tendeva ad isolarle. Per via di tutte queste ragioni, il loro saluto è stato particolarmente sentito.

I finalisti del GF VIP

L’uscita dalla casa di Antonella Fiordelisi ha destato non poso stupore negli altri concorrenti che la vedevano già tra le finaliste. Ma così non è stato. Tra i concorrenti che sono invece arrivati all’ultimo prezioso step del programma troviamo Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Sofia Giaele De Donà che è entrata nel novero delle finaliste proprio nella puntata andata in onda ieri.