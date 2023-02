GF VIP, Antonella viene eliminata stasera? La preferita è Micol, sondaggi e percentuali televoto

Si avvicina sempre più la finale del Grande Fratello Vip, in onda in prima serata su Canale 5, e iniziano a delinearsi le preferenze del pubblico tra i concorrenti in gara. Stasera, 23 febbraio ci sarà un’altra eliminazione al televoto e Micol Incorvaia e Nikita Pelizon sembrano essere in testa ai sondaggi del televoto. Chi sarà, allora, l’eliminato di stasera?

Chi abbandonerà il reality stasera?

Nella diretta di oggi con la Casa di Cinecittà, uno dei gieffini ancora in gara sarà costretto ad abbandonare il reality. E tra i vari concorrenti finiti al televoto c’è anche Antonella Fiordelisi. Andiamo a vedere, al momento, cosa dicono i sondaggi. Chi dovrà abbandonare la casa?

Ad essere finiti al televoto sono Nikita, Antonella, Micol e Antonino. Ma i quattro non sanno che quella di stasera sarà una votazione con eliminazione, è un particolare che verrà comunicato loro solo nel corso della trasmissione di stasera. Intanto il quadro sembra già essersi delineato. Il televoto fornisce una situazione chiara su qual è la preferita del pubblico. Si tratta di Micol Incorvaia, al primo posto anche davanti a Nikita Pelizon che nell’ultimo periodo ha registrato ampi consensi dai telespettatori. Le due ragazze sono seguite da Antonella Fiordelisi. Potrebbe essere proprio quest’ultima a dover abbandonare il GF Vip?

Cosa dice il televoto

Ancora tutto da vedere quello che succederà nel corso della diretta. Seppure Micol ha ottenuto, al momento il 35 per cento di consenti, contro il 17 per cento di Antonella. Ma anche Antonino sembrerebbe a rischio. Sarà probabilmente una ‘sfida’ in merito alla quale sapremo l’esito solo quando verrà comunicato dal conduttore Alfonso Signorini.

Ma ci saranno anche altri argomenti a catalizzare l’attenzione del pubblico, visto il crollo emotivo che ha avuto Oriana Marzoli che nell’ultima puntata è stata redarguita dal conduttore del programma in quanto consumerebbe troppo alcol.