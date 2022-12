GF VIP, Charlie Gnocchi contro Oriana: cosa ha detto, ci saranno provvedimenti?

La casa del Grande Fratello Vip non smette di regalare sorprese ai propri affezionati telespettatori. Al centro dell’attenzione le nuove accuse sul gieffino Charlie Gnocchi il quale, dal canto suo, non è nuovo ad exploit fuori dalle righe e talvolta sessisti soprattutto nei riguardi di Oriana Marzoli. Stavolta l’uomo si è lasciato scappare delle parole decisamente infelici sul conto della donna venezuelana. Ma cosa avrà detto?

Ancora uno scontro tra Charlie Gnocchi e Oriana, ci saranno provvedimenti?

Come anticipato, al centro dell’attenzione le accuse che il gieffino Charlie Gnocchi avrebbe rivolti nel confronti di un’altra concorrente, Oriana Marzoli. In particolare, Gnocchi — che non è nuovo a simili comportamenti — si è lasciato sfuggire un paio di frasi decisamente infelici sulla concorrente, alludendo a certe “caramelle” che la donna di origini venezuelane chiederebbe ad Antonino Spinalbese. Come detto, non è la prima volta che l’uomo si lascia andare a tali comportamenti. Alla luce di ciò sono in tanti coloro che stanno chiedendo alla produzione del programma dei provvedimenti. Attualmente non è chiaro se ci saranno o meno delle misure nei confronti di Gnocchi, non ci resta che sintonizzarci e scoprirlo.