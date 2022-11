GF VIP, Charlie Gnocchi fuori controllo su Oriana Marzoli: ”È bollita”. Web in rivolta

Charlie Gnocchi l’ha fatta grossa, e si è lasciato andare a dei commenti fin troppo spinti che non sono passati inosservati al pubblico, e dalla stessa regia che lo ha immediatamente richiamato per il suo comportamento verbale. Il concorrente del Grande Fratello Vip è andato davvero oltre, e pensava che i microfoni fossero spenti. Per questo, mentre parlava con Antonino Spinalbese non si è limitato e ha fatto dei commenti che gli altri utenti sui social hanno definito ”Volgari e vergognosi”. Ma vediamo cosa è successo davvero…

Charlie Gnocchi fuori controllo al GF Vip

Diciamo subito che il flirt amoroso tra Spinalbese e Oriana Marzoli sembra ormai essere crollato miseramente. Ma nonostante ciò, nella Casa del Grande Fratello Vip, gli altri concorrenti e coinquilini continuano a fare domande incessanti sull’argomento. Domande che risultano anche piuttosto private, e qualcosa è andato oltre nelle ultime ore. Sul tema, infatti, proprio Charlie Gnocchi ha voluto dire la sua, ”in privato” ma è stato tutto registrato dai microfoni, oltre che dalla memoria del pubblico che non si è lasciato sfuggire niente di quello che ha proferito. Ha detto: ”Oriana ha voglia di fare una di quelle trom*ate…ha voglia di lasciarsi andare. È bollita, ha la fi*a bagnata, è bagnata.” Lo ha detto all’orecchio di Spinalbese, che sul momento, si è limitato a due risate dopo la battutaccia non proprio da galantuomo. Dopo queste parole, la regia è subitamente intervenuta, richiamando all’ordine Charlie, il quale evidentemente preoccupato ha detto: ”Ma mica si sente tutto quello che dico? Il microfono prende tutte ste robe? Dai no… stavo dicendo una cosa sconcia”. I telespettatori, intanto, non si sono limitati ai rimproveri e alle ”tirate d’orecchie”, e ora stanno chiedendo a gran voce la sua squalifica definitiva dal programma per il concorrente.