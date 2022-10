GF VIP, chi viene eliminato stasera? Percentuali televoto e sondaggi, chi si salva

Nuova puntata del Grande Fratello Vip. Nuove polemiche, discussioni, strategie e nuove eliminazioni: questa sera, infatti, uno dei concorrenti dovrà abbandonare definitivamente la casa. Chi avrà questa sfortuna? E l’eliminato avrà il biglietto di ritorno e, quindi, inaspettatamente rientrerà in gioco?

Al televoto Alberto, Antonino, Attilio, Cristina, George e Giaele

Al televoto, quindi a rischio eliminazione, ben 6 vipponi. Durante la scorsa settimana Nikita, la preferita dal pubblico, ha mandato dritto in nomination Antonino, che ora dovrà vedersela con i suoi amici. A rischio Alberto, il giornalista Attilio, Cristina Quaranta, George Ciupilan e Giaele. Chi di loro questa sera dovrà abbandonare il gioco e ritornare a casa?

Chi viene eliminato stasera al GF VIP

Stando ai sondaggi pubblicati sul sito Grande Fratello Forum, i telespettatori sembrerebbero essere intenzionati a salvare George Ciupilan, il più piccolo della casa. Subito dopo di lui la preferenza è per Antonino Spinalbese, seguito da Giaele. A rischio, invece, Alberto con il 13.02%, Attilio con il 12.57% e Cristina Quaranta, che non riesce a raggiungere il 13%. Sarà lei la prossima concorrente eliminata dal gioco? Non ci resta che aspettare la puntata di questa sera per scoprirlo!