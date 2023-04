GF VIP, chi vince stasera tra Oriana e Nikita? Sondaggi, percentuali e ultime news

Manca davvero poco alla finale della settima edizione del GF VIP! L’ultimo, imperdibile appuntamento con la casa più spiata d’Italia è previsto per questa sera, lunedì 3 aprile, in prima serata su Canale 5 a partire dalle 21.40. Cresce la curiosità per scoprire chi sarà il gieffino che si porterà a casa la vittoria e al contempo i rumors sui concorrenti considerati “favoriti” non mancano. A contendersi la vittoria al momento cinque vipponi: Oriana Marzoli, Sofia Giaele De Donà, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Nikita Pelizon. Ad essi ne se aggiungerà poi un altro, scelto dal pubblico questa sera, tra Milena Miconi ed Alberto De Pisis.

Montepremi GF VIP 7, quanto guadagna il vincitore del Grande Fratello Vip 2023: cachet e premi di stasera

Stasera la finale del GF VIP, i sondaggi

A poche ore dalla finale del GF VIP la curiosità è dunque alle stelle e i vari sondaggi lanciati online così come le classifiche dei bookmaker fotografano le preferenze del pubblico. Stando ad alcuni sondaggi online, i telespettatori si augurano una vittoria al femminile che vede la presenza della venezuelana Oriana Marzoli e di Nikita Pelizon. Secondo il sondaggi lanciato da Grande Fratello Forum Free, Nikita si aggiudicherebbe il primo posto, ultima invece Sofia Giaele de Donà. Stando invece ad un altro sondaggio e nella fattispecie quello effettuato da Reality House, sul podio troviamo l’esuberante Oriana Marzoli. All’ultimo posto si posiziona invece Milena Miconi. Ecco le percentuali dell’ultimo sondaggio menzionato:

Oriana Marzoli 51%;

Nikita Pelizon 36%;

Edoardo Tavassi 5%;

Giaele De Donà 2%;

Alberto De Pisis 2%;

Milena Miconi 1%.

I bookmaker

Ad incorare la frizzante venezuelana anche i sondaggi dei bookmaker, mentre all’ultimo posto ritroviamo la gieffina Milena Micoli. Ecco i posizionamenti in gara dei concorrenti secondo i bookmaker:

Oriana Marzoli;

Nikita Pelizon;

Edoardo Tavassi;

Micol Incorvaia;

Sofia Giaele De Donà;

Alberto De Pisis;

Milena Miconi.

Insomma, al netto di ipotesi e sondaggi, quella che si prepara per andare in onda sarà una puntata ricca di emozioni e colpi di scena! Per scoprire chi sarà il vincitore di questa settimana edizione del GF VIP non ci resta altro che portare ancora un pochino di pazienza e goderci poi lo spettacolo.