GF VIP, come sta Edoardo Tavassi? Il concorrente si è sentito male dopo la cena

Edoardo Tavassi, ieri sera non si è sentito bene. Il pubblico del Grande Fratello vip ha vissuto con il fiato sospeso il malore del gieffino che pare sia stato causato da un rimedi per digerire la cena che gli è stato gentilmente preparato da Daniele Dal Moro. Quest’ultimo per aiutare il coinquilino e amico a digerire la cena ha preparato un intruglio con acqua e un grande quantitativo di bicarbonato di sodio.

La cura di Daniele per il malore di Tavassi

Con il suo solito fare scherzoso Tavassi ha riso di fronte a quella miscela che pare avesse anche un odore poco gradevole. Una volta ingerita, però, non ha sortito l’effetto sperato. Edoardo, infatti, ha continuato ad avere mal di stomaco per tutta la serata e ad andare in giro per casa lamentandosi, mentre gli altri concorrenti se la ridevano.

Non si può dire che non ci siano continue novità all’interno della Casa più spiata degli italiani, per quanto in questo caso non si è trattato di niente di particolare, per fortuna. Si è trattato solo di un problema di digestione per Tavassi che da più parti viene considerato tra i favoriti di questa edizione.

Il sogno premonitore di Edoardo

Nonostante, infatti, il programma andrà in onda fino alla primavera del 2023 si iniziano a delineare le preferenze del pubblico e Tavassi risulta essere tra i preferiti, senza contare che la sorella Guendalina ha raccontato che Edoardo ha fatto un sogno premonitore prima di entrare nella casa di Cinecittà: la nonna gli avrebbe detto che sarebbe stato lui a vincere questa edizione.

Volendoci attenere ai dati attuali, il fratello di Guendalina al televoto finora ha ottenuto sempre un grande consenso di pubblico. Chissà poi se effettivamente il sogno premonitore ha un fondo di verità ed Edoardo riuscirà a trionfare in questa settima edizione del GF Vip. Bisognerà aspettare per vedere…