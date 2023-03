GF VIP, Daniele Dal Moro dopo la squalifica: ‘Fate figli e figliastri, racconterò la verità’

Questa edizione del Grande Fratello Vip non manca, certamente, di regalare sorprese sia dentro sia fuori la casa. Infatti, oltre alle fisiologiche vicissitudini che vedono coinvolti i vipponi all’interno del loft, le polemiche continuano anche fuori, una volta abbandonato il programma e, dunque, terminata la propria esperienza all’interno del reality. Ci stiamo qui riferendo la ‘caso di Daniele Dal Moro’ vippone squalificato lo scorso venerdì a seguito di alcuni comportanti poco rispettosi nei riguardi della propria partner nella casa, ovvero Oriana Marzoli. Ora, l’imprenditore ha reputato ingiusta la propria squalifica sia attaccando duramente la produzione sia parlando della prossima puntata del programma, quella che andrà in onda stasera, 20 marzo, e nel corso della quale Dal Moro ha promesso di rivelare ‘tutta la verità’. Cosa avrà voluto dire?

Perché Daniele Dal Moro è stato squalificato al GF VIP? Lui sui social: ‘Non è un reality se non posso giocare con Oriana’

Le parole di Daniele Dal Moro dopo la squalifica

Per comprendere le dichiarazioni fatte dall’ex gieffino Daniele Dal Moro è necessario fare un passo indietro. All’interno della casa l’uomo – non senza poche reticenze – stava intrattenendo un rapporto con la venezuelana Oriana Marzoli. Tra i due, tuttavia, le cose non sono mai state rosa e fiori e le discussioni nel loro rapporto erano pressoché quotidiane. Se Dal Moro non era convinto al 100% dell’autenticità dei sentimenti di Oriana, per via del trascorso di lei nella casa, la donna, dal canto suo, ha da sempre lamentato una certa ambiguità da parte di Daniele che non riusciva a comprendere fino in fondo.

Ora la goccia che ha fatto traboccare il vaso e che, lo scorso venerdì, è costata all’imprenditore la squalifica dal GF è da ricercarsi in un suo comportamento ritenuto troppo irruento proprio nei confronti della Marzoli. Condotta che, peraltro, non sembrerebbe esser stata un caso isolato. Ora, a distanza di qualche giorno dai fatti Dal Moro ha attaccato duramente il reality in quanto ritiene ingiusta la sua squalifica. Ecco cosa ha detto su Instagram: ‘Dovevo essere in studio lunedì…questa cosa non è stata possibile per le nuove disposizioni, solo un contributo video come per Edoardo. La differenza è che Edoardo non è stato prelevato infra settimana come un latitante’, afferma il ragazzo che poi aggiunge: ‘Mi sono rifiutato di mandargli qualsiasi contributo video da strumentalizzare a loro piacimento’. Inoltre, dicendo di ‘avere le mani legate per questioni contrattuali’ l’imprenditore promette di ‘raccontare tutta la verità a tempo debito’ sul ‘Grande Fratello di figli e figliastri. Questa è una promessa’ conclude.