GF VIP, Davide Donadei contro Tavassi: perché, cosa è successo nella casa

Il GF VIP non smette di regalare emozioni e colpi di scena ai telespettatori. In particolare un’accesa lite si è scatenata tra i due gieffini Edoardo Tavassi e Davide Donadei. Per comprendere la dinamica del diverbio è necessario fare un passo indietro e ritornare alla puntata trasmessa lunedì scorso, 27 febbraio. Cosa avrà fatto infuriare i vipponi? Cerchiamo di fare chiarezza.

Il tweet e lo scontro tra i vipponi Donadei e Tavassi

Come anticipato, per comprendere i motivi del contendere tra Tavassi e Donadei, bisogna fare un passo indietro e tornare alla puntata del reality trasmessa lo scorso 27 febbraio. In questa circostanza, Giulia Salemi ha letto in diretta un tweet dell’ex fidanzata di Donadei, Chiara Rabbi nel quale la ragazza scriveva: ‘Benvenuta nel club Anto, fatti consolare ora dai tuoi amici, che sanno sicuramente come affrontare l’argomento’. Tavassi ha poi chiesto a Donadei il senso di quelle parole ed è lì che è scoppiato il putiferio: il vippone è andato su tutte le furie, iniziando ad urlare e a sbraitare contro l’altro concorrente che, dal canto suo, è rimasto seduto tranquillamente sul divano. Sono volate parole grosse e Donedei è poi scoppiato in lacrime andando poi in giardino dove si è rifugiato sotto una coperta.

La replica

La replica di Tavassi a seguito dell’accaduto non è mancata. Chiacchierando con altri concorrenti, il vippone ha accusato Donadei di incoerenza affermando poi che: ‘Tu accusi una persona di qualcosa che da quel tweet sembra che abbia fatto tu ed allora ti faccio io una domanda’. Poi anche Donadei si è sfogato: ‘Sensibilità pari a zero. Io piangevo e lui mi rideva in faccia. Non ha il diritto di parlare di una cosa che è fuori da qui. Se fai una battuta del genere, hai zero sensibilità’.