GF VIP e nuovi ingressi: Milena Miconi entrerà nella casa come concorrente?

La produzione del Grande Fratello vip, a causa di squalifiche, ritiri e adesso anche il Covid, ritiene da dover inserire nuovi vipponi all’interno della casa più spiata dagli italiani per creare nuovo interesse, nuove dinamiche che possano solleticare l’interesse dei telespettatori. La prossima new entry del GF vip sarà un ex volto noto del Bagaglino: si tratta di Milena Miconi.

Perché Signorini ha scelto la Miconi

Non sembra una scelta casuale quella fatta da Alfonso Signorini che intende provocare con l’ingresso di Milena Miconi l’interesse di una fetta di telespettatori che non sembrano essere interessati al Grande Fratello vip. Il volto noto del Bagaglino, 50enne potrebbe suscitare interesse in telespettatori che non stanno seguendo il reality. Chissà se la scelta del conduttore raggiungerà l’effetto sperato, incrementando il numero di spettatori del programma.