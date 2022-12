GF VIP, Edoardo Donnamaria ha bestemmiato e rischia la squalifica? Ultime news

Nella casa del GF VIP gli scandali non si fermano nemmeno per le feste di Natale e Edoardo Donnamaria rischia di essere squalificato perché sembra abbia pronunciato una bestemmia il giorno della Vigilia. Ecco tutto quello che sappiamo sull’evento, che ha sconvolto gli spettatori della casa più spiata d’Italia.

Edoardo Donnamaria ha bestemmiato al GF VIP?

Nel GF VIP continuano le polemiche, dopo le allucinazioni di Dana Saber e i gossip che vedono protagonisti i membri della casa, un nuovo evento ha fatto scalpore: sembra che Edoardo Donnamaria abbia bestemmiato all’interno della casa del GF. La polemica è nata da un video che ha fatto il giro di tutti i social ed è diventato virale, in cui lui, parlando con la propria fidanzata Antonella Fiordelisi avrebbe pronunciato la bestemmia proprio il giorno della Vigilia di Natale.

Ultime news sulla polemica

Il video incriminato è diventato virale e i fan sono decisamente divisi: da un lato c’è chi lo difende, sostenendo che sia frutto di un malinteso, un’incomprensione e la colpa viene attribuita alla scarsità dell’audio della ripresa. Effettivamente questo è il dubbio più grande: la bassa qualità dell’audio non lascia incriminare Edoardo senza dubbi, anzi, non si capisce bene cosa stia dicendo. Dall’altra parte si è scatenato un putiferio contro di lui: “Deve essere eliminato dalla casa, ha bestemmiato il giorno della Vigilia di Natale, è inaccettabile” e anche Alfonso Signorini si scaglia contro di lui.

Rischia la squalifica?

Il concorrente che ha fatto esplodere i social di polemiche è ovviamente a rischio squalifica. Ancora non sappiamo quali saranno le sue sorti perché dev’essere fatta chiarezza sull’audio del video e gli accertamenti sono ancora in corso. E’ chiaro che se dovesse risultare certa la bestemmia di Donnamaria, sarà inequivocabilmente squalificato dalla casa più spiata d’Italia. Rimaniamo in trepidante attesa di nuove comunicazioni ufficiali dal GF per scoprire le sorti di Edoardo.