GF VIP, il comportamento di Edoardo con Antonella indigna: ‘Donnamaria fuori’

Tra i concorrenti più discussi nella Casa del Grande Fratello vip, soprattutto negli ultimi giorni, c’è anche Edoardo Donnamaria, messo all’indice per i comportamenti che sta avendo con la sua fidanzata: Antonella Fiordelisi. A far discutere i telespettatori è il mondo nel quale tratta Antonella: la strattona, la spinge, la prende per il collo, cerca di baciarla nonostante i rifiuti. E sui social si stanno scatenando le reazioni con l’hastang #FuoriDonnamaria.

I comportanti di Edoardo che stanno facendo discutere il pubblico

Donnamaria, ultimamente, si sta comportando tutt’altro che come un gentleman, e in più occasioni la Fiordelisi sarebbe stata costretta anche ad allontanarlo. Da casa davvero difficile capire se si tratta di un gioco instaurato tra i due, oppure se Antonella sta realmente soffrendo di questi comportamenti. Di fatto i telespettatori stanno intervenendo in difesa della gieffina e chiedono che Edoardo sia mandato a casa.

La reazione di Antonella

Chi segue con attenzione quello che succede dentro la Casa di Cinecittà non ha dubbi che il comportamento di Edoardo nei confronti di Antonella non sia ‘corretto’. Sembrerebbe stia diventando troppo aggressivo: strattoni, tentativi di effusioni non corrisposte e l’invito della ragazza a non essere toccata: “Mi fai male” ha detto in varie occasioni la Fiordelisi. Ma le attenzioni di Donnamaria nei confronti della sua fidanzata si sarebbero spinti anche oltre. A provocare l’ira del pubblico un episodio in particolare nel quale Edoardo sarebbe arrivato in cucina e si sarebbe posizionato dietro ad Antonella, le avrebbe così toccato i genitali. A quel punto i telespettatori non hanno avuto più alcun dubbio: “Va cacciato via”.

Sembrerebbe, proprio che il programma tanto seguito stia presentando al suo pubblico scene a dir poco trash che stanno provocando reazioni: “Non si può guardare questo tipo di tv” e chiedono che Donnamaria sia cacciato dal reality. Chissà se nella diretta verranno presi provvedimenti nei confronti del concorrente…