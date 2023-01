GF VIP, il Tg romeno fa un appello per salvare George Ciupilan: ‘Il nostro connazionale è al televoto’

Un appello direttamente dal telegiornale romeno e che ha come obiettivo quello di salvare dalla nomination il concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip George Ciupilan. Quest’ultimo, insieme a Nikita Pelizon e Oriana Marzoli, è finito al televoto rischiando dunque di terminare la sua avventura all’interno della casa più spiata d’Italia. E così, per salvarlo, il tg della rete Romania Actuala Tv gli ha dedicato qualche minuto. Cosa succederà? Per scoprirlo sarà necessario guardare la puntata che andrà in onda questa sera su Canale 5 a partire dalle 21.20.

Grande Fratello Vip, ‘C’è troppa cattiveria’: l’attacco di un ex gieffino

GF VIP, l’appello del tg romeno per salvare George Ciupilan

“Abbiamo un connazionale nella Casa del Grande Fratello Vip, un reality italiano. Mandate un sms per salvarlo”. Queste le parole del giornalista durante l’edizione del telegiornale. Stando ai sondaggi presenti in rete, potrebbe essere proprio George Ciupilan a dover abbandonare il loft nella puntata di questa sera. Al televoto con Oriana e Nikita, il gieffino si è trovato costretto a confrontarsi con due forti personalità di questa edizione del reality. Dal canto suo, invece, l’uomo – sebbene educato e gentile – non ha offerto alla trasmissione molto circa se stesso, se non fosse per qualche breve intervento in occasione delle sorprese che lo hanno visto protagonista e che gli hanno permesso di raccontare un po’ della sua storia personale in diretta, in modo che anche il pubblico da casa potesse conoscerlo meglio.

Il gieffino George è rimasto in silenzio per diversi mesi, rivelando come la sua persona non fosse avvezza, incline ai reality show. Ora, potrebbero essere proprio questi suoi silenzi a ‘costargli caro’, a costargli cioè l’uscita dal gioco che lo vede sfidarsi insieme alle due donne Nikita ed Oriana la cui presenza nel reality è stata invece ampiamente oggetto di discussione sia da casa sia in studio durante l’appuntamento serale di Signorini. Cosa accadrà? Per scoprire le vicissitudini dei gieffini e se George Ciupilan lascerà o meno il GF VIP non ci resta che portare ancora un po’ di pazienza e sintonizzarci questa sera su Canale 5 a partire dalle 21.20.